AEON信貸財務全方位投入可持續發展 環保概念融入營運 推廣教育培養人才

■AEON信貸財務去年與地球之友合辦「酷森林2022」植樹活動

■AEON信貸財務致力將營運數碼化，以減少對環境的影響。

■AEON信貸財務與香港家庭福利會理財教育中心合作推出理財教育計劃

■AEON信貸財務連續16年獨家贊助「聯合國兒童基金會青年使者計劃」

■AEON信貸財務持續為本地及內地大學生提供獎學金，圖為3月初於香港大學舉行的獎學金頒贈儀式。

近年社會各界愈來愈重視可持續發展，而AEON信貸財務（0900.HK）秉承AEON集團「和平、人類、地區」的經營理念，積極將可持續發展融入業務營運中，透過推動各項環保和社會項目，為股東及整個社會創造長遠價值。集團董事總經理深山友晴接受本報專訪時表示：「AEON信貸財務深信提升企業的可持續發展表現是改善環境和社會不可或缺的部分，亦是為股東及業務合作夥伴創造更大長遠價值的關鍵。」成功啟動首批可持續融資計劃為實踐其在環境保護、員工發展及社區投資等領域的承諾，AEON信貸財務於 2022年11月與3間銀行就第一批總值為3.2億港元的可持續發展表現掛鈎貸款達成協議，為期3年，未來亦計劃繼續擴大其可持續融資組合，為建設可持續未來作出貢獻。綠色理念融入業務營運在環境保護方面，深山友晴透露，集團剛於4月初推出由循環再造物料製作的新制服，其中包括由可再生植物成分製成的Sorona®及利用回收膠樽製成的REPREVE環保物料。他表示，集團一直積極推動數碼轉型，透過實行「無紙化及無現金」，以減少對環境的影響。集團在3月初採用新的信用卡及貸款系統，為未來的數碼支付方案作準備，並將營運流程進一步精簡和自動化，同時AEON 網上客戶服務及「AEON 香港」手機應用程式亦全面升級，以提供更完善的服務體驗。此外，為減少碳排放，集團自2004年起一直支持本港的植樹活動，去年與地球之友合辦「酷森林2022」，種植約350棵樹苗，預計可抵消約8.05公噸二氧化碳排放量，為綠化香港及保育本地生態環境作出貢獻。關愛社區 培育人才深山友晴指， AEON信貸財務亦一直支持社區慈善項目和活動，2022年更獲香港社會服務聯會頒發「15年+商界展關懷」標誌。另外，作為負責任的金融機構，AEON信貸財務致力推動普及金融概念，向兒童及青少年傳授正確的理財觀念。去年起首次聯同香港家庭福利會理財教育中心，推出理財教育計劃「FE-On! – Financial Education On!​」，通過體驗活動、寓教於樂的項目和社交媒體宣傳，提升大眾對金融及理財的認知。另一方面，集團自2008年起成為聯合國兒童基金會香港委員會的長期合作夥伴，連續16年獨家贊助「聯合國兒童基金會青年使者計劃」; 去年還贊助了另一項名為「SDG行動派－少數族裔青年教育計劃」的項目，讓本地及少數族裔青年了解全球兒童所面對的困難和挑戰及對聯合國可持續發展目標的理解。為培育人才，集團亦持續向本地及內地大學生提供獎學金，於 21-22學年已在香港資助了70名獎學金受益人。深山友晴另指，員工是公司增長和持續發展的關鍵，故促進員工福祉為集團人力資源策略的重要一環。除在疫情期間推行在家工作安排、為員工提供免費口罩及快速抗原套裝等各種支援，AEON信貸財務亦實施一系列員工福利措施，包括擴大員工保險的保障範圍、推行每周一天在家工作等彈性工作安排、增設哺乳室、舉行員工聚會等，最近更新推出網上學習平台，以支持員工持續學習。集團亦連續兩年獲香港提升快樂指數基金及香港中華廠商聯合會授予「開心企業」標誌，以嘉許集團在營造充滿活力及和諧工作環境的努力。深山友晴表示，展望未來，AEON信貸財務會繼續加強實踐可持續發展理念，共同打造一個更綠色和可持續的世界。