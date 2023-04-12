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東區醫院自動門「甩殼」　擊中護士頭

2023-04-12 列印
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公立醫院接連發生設備或石屎倒塌事故。東區尤德夫人那打素醫院發言人昨晚公佈一宗醫院設施安全事件，該院臨床腫瘤科一道病房自動門上一件用作修飾內部電線面版的外殼裝置，昨早在開關時脫落，撞到一名護士。護士經急症室醫生檢查後，除了頭頂有輕微疼痛，並無外傷及大礙。醫院十分關注事件，已向有關員工致以慰問。

工程人員即時進行緊急維修，正調查事件發生的原因。
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