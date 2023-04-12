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青協內地交流團500港青赴粵考察

2023-04-12 列印
■青協青年內地交流團昨日出發，考察當地創科發展和歷史文化。
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青協的青年內地交流團昨日出發，共500名中學生、大專生及在職青年，乘坐高鐵前往廣州和佛山，展開2日1夜的行程，考察當地創科發展和歷史文化。隨團青年將體驗3D列印科技、無人駕駛技術、氫能科技等。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，未來當局會陸續舉辦相關交流團，讓青年體驗大灣區1小時生活圈，同時將鼓勵青年到大灣區創業，亦會建立青年網絡，邀請參加這些交流活動的青年加入，建立聯繫。
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