食環捕鼠成效 較前年高34%

立法會財務委員會特別會議一連幾日舉行，根據環境及生態局的文件，食環署在去年使用捕鼠器的次數為78148次，較2021年的86164次減少約9%，但捕鼠工作成效大幅提高。2022年食環署在公眾地方捕獲活鼠共45422隻，較2021年的33846隻，高出約34%。



局方又指，過去3年，在公眾街市內收集死鼠的數目，自2020年起計為5879隻、6054隻及6423隻。在公眾街市內捕獲活鼠的數目，自2020年起計為6063隻、7882隻及9995隻，總數由2020年為11942隻、13936隻及16418隻，比例上升接近3成。