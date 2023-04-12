環球資源電子展舉行 逾2000家供應商參展

「2023環球資源香港展」是自疫情以來，首個於亞博館回復「十館全開」的展覽，展會將分兩期舉辦，預計吸引超過6萬名全球專業買家到場。其中環球資源消費電子展昨揭幕，共有逾2000家供應商，涵蓋超過15萬件消費電子類產品；有參展商指電子展對公司發展有幫助。



有參展了10次的公司指，電子展能方便客戶和公司互動，了解行情，曾有客戶經電子展洽談後，簽下過百萬的定單。