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環球資源電子展舉行 逾2000家供應商參展

2023-04-12 列印
■展會分兩期舉辦，預吸引超過6萬名買家到場。
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「2023環球資源香港展」是自疫情以來，首個於亞博館回復「十館全開」的展覽，展會將分兩期舉辦，預計吸引超過6萬名全球專業買家到場。其中環球資源消費電子展昨揭幕，共有逾2000家供應商，涵蓋超過15萬件消費電子類產品；有參展商指電子展對公司發展有幫助。

有參展了10次的公司指，電子展能方便客戶和公司互動，了解行情，曾有客戶經電子展洽談後，簽下過百萬的定單。
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