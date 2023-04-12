港鐵每年投放超過100億保養及提升鐵路設施 工程人員：每晚努力確保翌日安全行車

■鰂魚涌站的隧道泵位置要爬9層樓高的貓梯才能到達。

■Levin表示，每一晚工程人員都會在「黃金兩小時」內更換路軌。

■Nas Daily形容港鐵是全球最好地鐵，車站乾淨舒適得令人會敢躺在地板。

港人和旅客搭乘港鐵既舒適又便捷，港鐵早前表示，每年平均投放超過100億元保養、提升及更新鐵路資產，而隨著鐵路網絡進入成熟期，每年需要投放在這方面的成本將不斷增加。優質的列車服務除了需要龐大資源，也有賴背後一群工程人員每晚通宵達旦做好維修保養，才能確保每日行車安全及準時提供可靠的列車服務。港鐵網絡是全球最繁忙的鐵路系統之一，平均每日營運超過19小時，首班列車最早清晨5時多開出，而尾班車最晚服務到凌晨1時多，去年重鐵運作超過135萬班列車。為確保不影響翌日的列車服務，扣除預備程序及行車前的各項測試，非行車時間內可供維修保養的時間只有大約2個多小時，被稱為「黃金兩小時」。港鐵數百名工程人員在每晚收車後，爭取於有限時間內完成鐵路系統及設備的維修保養工作，包括路軌、架空電纜、信號系統、土木工程等方面約100項工作，讓鐵路系統保持最佳狀態。維修保養工作爭分奪秒港鐵網絡長達271公里，除了定期為路軌做不同檢查，幾乎每晚也會有恆常的更換路軌工作。工程團隊事前須仔細策劃施工程序，例如提前測量路軌數據、準備所需物料及預先接駁新路軌組件等，務求於「黃金兩小時」完成任務。港鐵軌道更新經理Levin表示，每一晚工程人員都會將舊的一段路軌拆出來，再換上新的，試過有次凌晨3時多接到現場督導來電，稱新路軌未能成功安裝，於是決定還原更換前的狀況，由於時間緊迫，對於要確保不影響頭班車服務是相當有難度，但決定了就要做，強調「同事們每晚都非常努力確保翌日可以安全行車」。鐵路維修除了需要專業知識和不怕捱更抵夜，也可能要在惡劣環境工作。加入港鐵約3年的維修工程師（配電）海寧，主要負責高壓配電設備及隧道污水泵設備的維修工作，是這個組別的第一位女工程師。她指，隧道泵的工作環境最為骯髒和惡劣，其中鰂魚涌隧道泵位置更要連續爬9層樓高的貓梯才能到達。但海寧敬業樂業，「只要自己能力做到的都會去做……發揮到長處會有滿足感」。應用科技提升工序效率 實時監測鐵路狀況港鐵一直探索及應用不同科技去提升維修保養工序的效率，例如近年引入大型自動化道碴吸取運送機，利用智能機械臂更換用於承托露天段路軌的道碴，大大節省工程所需時間；陸續引入列車架空電纜實時監測系統，透過紅外線及紫外線高清鏡頭，實時偵測集電弓與架空電纜狀況，以便做好預防性維修；以及引入虛擬實景 （VR） 訓練設施，加強訓練同事處理關鍵工序。港鐵表示，未來將引入更多「智慧維修」元素，包括實時組件監測與大數據分析等，以進一步提升維護工作的效率，亦將投放大量資源去維修保養及提升鐵路資產，包括採購新列車、提升車站設施等，繼續提供安全可靠的鐵路服務。港鐵進一步更換高能源效益空調冷卻裝置 再減碳排放由以色列籍知名網紅亞辛（Nuseir Yassin）創辦的影音頻道Nas Daily，在全球擁有超過1000萬名追隨者。亞辛在他的頻道中形容港鐵是世界第一的地鐵。他討厭坐地鐵，因為大部份不是太熱就是太慢，但港鐵完全沒有這些問題，而且車站總是非常乾淨。亞辛欣賞港鐵列車班次準時程度達99.9%高水平，同時提供乘客優質服務，例如在月台設置玻璃幕門保障乘客安全、提供Wi-Fi連線等，港鐵員工亦會在車站範圍隨時為乘客提供協助，票價更比紐約或倫敦地鐵便宜許多。為提供舒適的乘車環境，港鐵早前展開一項大型更換車站空調冷卻裝置計劃，旨在將耗電量較2017年降低3成，現已完成更換154部空調冷卻裝置為更高能源效益的新型號，每年碳排放減少達15000公噸。今年，港鐵將展開進一步的更換計劃，逐步更換30多部空調冷卻裝置。