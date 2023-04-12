港鐵每年投放超過100億保養及提升鐵路設施 工程人員：每晚努力確保翌日安全行車

港鐵網絡是全球最繁忙的鐵路系統之一，平均每日營運超過19小時，首班列車最早清晨5時多開出，而尾班車最晚服務到凌晨1時多，去年重鐵運作超過135萬班列車。為確保不影響翌日的列車服務，扣除預備程序及行車前的各項測試，非行車時間內可供維修保養的時間只有大約2個多小時，被稱為「黃金兩小時」。
港鐵數百名工程人員在每晚收車後，爭取於有限時間內完成鐵路系統及設備的維修保養工作，包括路軌、架空電纜、信號系統、土木工程等方面約100項工作，讓鐵路系統保持最佳狀態。
維修保養工作爭分奪秒
港鐵網絡長達271公里，除了定期為路軌做不同檢查，幾乎每晚也會有恆常的更換路軌工作。工程團隊事前須仔細策劃施工程序，例如提前測量路軌數據、準備所需物料及預先接駁新路軌組件等，務求於「黃金兩小時」完成任務。
港鐵軌道更新經理Levin表示，每一晚工程人員都會將舊的一段路軌拆出來，再換上新的，試過有次凌晨3時多接到現場督導來電，稱新路軌未能成功安裝，於是決定還原更換前的狀況，由於時間緊迫，對於要確保不影響頭班車服務是相當有難度，但決定了就要做，強調「同事們每晚都非常努力確保翌日可以安全行車」。
鐵路維修除了需要專業知識和不怕捱更抵夜，也可能要在惡劣環境工作。加入港鐵約3年的維修工程師（配電）海寧，主要負責高壓配電設備及隧道污水泵設備的維修工作，是這個組別的第一位女工程師。她指，隧道泵的工作環境最為骯髒和惡劣，其中鰂魚涌隧道泵位置更要連續爬9層樓高的貓梯才能到達。但海寧敬業樂業，「只要自己能力做到的都會去做……發揮到長處會有滿足感」。
應用科技提升工序效率 實時監測鐵路狀況
港鐵一直探索及應用不同科技去提升維修保養工序的效率，例如近年引入大型自動化道碴吸取運送機，利用智能機械臂更換用於承托露天段路軌的道碴，大大節省工程所需時間；陸續引入列車架空電纜實時監測系統，透過紅外線及紫外線高清鏡頭，實時偵測集電弓與架空電纜狀況，以便做好預防性維修；以及引入虛擬實景 （VR） 訓練設施，加強訓練同事處理關鍵工序。
港鐵表示，未來將引入更多「智慧維修」元素，包括實時組件監測與大數據分析等，以進一步提升維護工作的效率，亦將投放大量資源去維修保養及提升鐵路資產，包括採購新列車、提升車站設施等，繼續提供安全可靠的鐵路服務。
港鐵進一步更換高能源效益空調冷卻裝置 再減碳排放
由以色列籍知名網紅亞辛（Nuseir Yassin）創辦的影音頻道Nas Daily，在全球擁有超過1000萬名追隨者。亞辛在他的頻道中形容港鐵是世界第一的地鐵。他討厭坐地鐵，因為大部份不是太熱就是太慢，但港鐵完全沒有這些問題，而且車站總是非常乾淨。
亞辛欣賞港鐵列車班次準時程度達99.9%高水平，同時提供乘客優質服務，例如在月台設置玻璃幕門保障乘客安全、提供Wi-Fi連線等，港鐵員工亦會在車站範圍隨時為乘客提供協助，票價更比紐約或倫敦地鐵便宜許多。
為提供舒適的乘車環境，港鐵早前展開一項大型更換車站空調冷卻裝置計劃，旨在將耗電量較2017年降低3成，現已完成更換154部空調冷卻裝置為更高能源效益的新型號，每年碳排放減少達15000公噸。今年，港鐵將展開進一步的更換計劃，逐步更換30多部空調冷卻裝置。