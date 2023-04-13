夫婦拍檔 夢想成真 6店獲米芝蓮推介 兩姊妹涼皮上榜

■「西關老祖」馳名小食包括手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉糭等。

■「魚事者(北角)」模仿墨西哥玉米片的炸魚皮為評審員推薦菜餚之一。

《香港澳門米芝蓮指南2023》公佈6間食店打入推介榜，其中「兩姊妹涼皮有限公司」店主Emma，為了照顧初生女兒，毅然放棄空姐工作，機緣巧合下接手經營一間重慶涼皮小店，起初不太順利，大廚不幹，幸得任甜品師傅的丈夫幫手，合力苦幹4年，以秘製辣椒醋涼皮贏得食客歡心，終於得到車胎人賞識。Emma念舊，見疫下3年不少空姐開工不足，請她們幫手，互相扶持。本港今年共有65間食肆入選《香港澳門米芝蓮指南2023》必比登推介，其中6間首次上榜，包括太子「兩姊妹涼皮有限公司」，店方以晶瑩透亮的涼皮，加上秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、 豌豆和花生粉，成功入選。店主Emma接受本報訪問時說，2019年為了多點時間陪伴剛出生的女兒，她辭去空姐的職務，當她去買愛吃的重慶涼皮時，任廚師的阿姨叮囑她多買幾碗，因小店不久會結業，「我之前做空姐飛去重慶，食過當地嘅涼皮，好難忘，返香港終於搵返同樣味道，真係唔想就咁無咗，當時就決定自己開一間，同時畀份工阿姨做。」店主念舊 聘前空姐共渡時艱決定創業，Emma聯同另一名前空姐好姊妹在當年4月創立「兩姊妹涼皮有限公司」。「當時諗起個老土啲嘅名，點都會紅啩！」她笑說。無奈的是，其後姊妹和廚師阿姨相繼離開，幸原任甜品師的丈夫Jim加入，兩夫婦拍檔經營。Emma形容：「有好多好多個夜晚，我哋都幻想過，有朝一日會被米芝蓮揀中，沒諗到夢想成真……我一個女人，自己搞飲食，根本唔可能，好多謝先生同我一齊發夢，撐起咗咁多嘢，撐起頭家。呢個入選，佢其實佔80%。」她又說，疫情至今，員工首選航空業同行，希望疫下能互相扶持。新上榜的「西關老祖」，專做外賣，懷舊和創新小食兼備，例如手工西關瀨粉及炸黑毛豬肉糭兩款就有很多粉絲。負責人之一YC說，小時回廣州探親，端午節會吃到煎鹹肉糭，外脆內軟。小店2020年開業時，將特色煎糭加入菜單，並改良煮法，選用黑毛豬，中西結合。其餘4間新上榜食肆，包括以製作魚肉小食及魚麵聞名的「魚事者（北角）」，菜式充滿玩味，包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥粟米片的炸魚皮；泰式餐廳「Saya」菜單則由泰國廚師團隊主理，以泰國東北部的伊善傳統美食為主。主打經典粵菜的「船記」，由有超過40年經驗的師傅主理，當中「和哥」叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而有彈性。以上海和四川菜餚聞名的「一家」，名菜包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，新穎的高力芒果奶黃甜品，令人驚喜。