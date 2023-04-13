馮煒光 - 親子好去處｜香港九大海濱公園 小孩放電熱點好

執筆時我剛在新加坡完成物業展銷會，這次主要銷售日本全幢物業，反應非常好，新加坡人對投資敏銳度之高實在無話可說；事實上，他們在投資上向來積極，追求高回報，不太計較成本，或許是因為本來新加坡的樓價和物價都...

2023-04-13