任睇No.1
  • 22º
  • 77%
  • 2023年4月13日 星期四
熱門： 通義千問豆豉鯪魚吳耀漢達賴喇嘛電動滑板車

日報新聞 > 港聞

馮煒光 - 親子好去處｜香港九大海濱公園 小孩放電熱點好

2023-04-13 列印
Previous Next

        適逢假日好天氣，不想整天待在室內無所事事？除了兩大主題樂園之外，海濱公園也絕對是一個親子共聚的好地方，免費之餘亦環境優美，且空間寬闊，實在是野餐玩耍的不二之選！《Oh!爸媽》為大家搜羅了9大適合進行親子活動的海濱公園 ，各位家長和小朋友切勿錯過啦！
        詳情：http://bit.ly/3ZY41qD' target='_blank'>http://bit.ly/3ZY41qD
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd