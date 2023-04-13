大律師公會晤沈春耀 杜淦堃：盼23條取得平衡

大律師公會展開5年來首次訪京行程，訪京團昨午與全國人大常委會法工委主任沈春耀會面（見圖），大律師公會主席杜淦堃形容，是與老朋友「久別重逢」；會上坦誠反映對《基本法》23條的意見，他相信23條很快便會立法，公會希望23條立法除了維護國安，也可保障人權，兩者之間取得平衡。





杜淦堃指，會上氣氛良好，今次旅程同時具有象徵及實質意義。沈春耀表示，延續「一國兩制」的重要性，憲法、《基本法》、國安法，確保「一國兩制」有利香港發展。大律師公會向沈春耀介紹香港情況，杜淦堃稱沒有「報喜不報憂」。公會昨午亦拜會外交部條約法律司司長馬新民。