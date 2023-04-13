北京同仁堂推動中醫藥國際化 百年老店傳承300年御藥匠心

堅守古訓 製藥始終水準如一
北京同仁堂以民間古方及宮廷秘方為本，懸壺濟世。同仁堂在境外發展一直守著「穩」字訣，恪守「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的古訓，樹立「修合無人見，存心有天知」的自律意識。憑藉「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」的高質量標準製藥。
90年代立足香港 邁向國際化發展
1993年，北京同仁堂積極回應國家「走出去」的號召，在香港開設第一家門店，其後更設立了總部。「立足香港，面向世界」一直是同仁堂境外發展的重要戰略。至2018年於港交所主板上市，積極堅持深耕境外市場的專業化定位。去年同仁堂在大埔生產基地出品的【同仁堂】安宮牛黃丸支持香港大學藥理研究，以及進一步發展抗衰老產品，將中醫藥與科研成果結合。同仁堂一路走來的過程都連繫著袓國「一帶一路」的發展，實現同仁堂「四步走戰略」。
推廣中醫藥不遺餘力 弘揚健康文化
「同修仁德，濟世養生」是北京同仁堂的企業精神，發揮既是經濟實體，又是文化載體的功能，成為國際上知名的傳統中醫藥品牌。北京同仁堂人一直堅守古訓，擔當使命，履行社會責任，於不同國家地區舉辦、參與中醫義診，踐行中醫防治推廣活動，也積極投身全球抗疫，攜手國醫大師、境外中醫專家組建「同仁堂全球新冠疫情防治專家組」，北京同仁堂也將繼續服務大眾，加深廣大民眾對中醫藥認識，按中醫藥理念調理身體，塑造更科學的健康養生方式。
同仁堂一直努力推動中醫藥高品質發展，截止目前，同仁堂擁有同仁堂中醫藥文化、傳統中藥材炮製技藝、安宮牛黃丸製作技藝三個國家級非物質文化遺產項目和一批市級、區級“非遺”項目，北京同仁堂一直致力弘揚「創造健康，全球共享」的企業使命，將繼續深入挖掘中醫藥這一中國古代民族瑰寶的歷史價值、文化價值和現實作用，深入探索中醫藥文化新的表達方式與傳播路徑，傳承精華、守正創新，為惠澤全球人類健康做出更大的貢獻。