北京同仁堂推動中醫藥國際化 百年老店傳承300年御藥匠心

北京同仁堂始創於1669年，1723年被清雍正皇帝欽定供御藥，歷經八代皇帝，形成「以質為命」、講誠信、守仁德、重質量的品牌核心文化。時至今日，擁有350多年歷史的北京同仁堂已經是中醫藥企業老字號，今年更迎來品牌國際化發展三十周年暨北京同仁堂國藥有限公司上市十周年，於境外28個國家和地區開設超過150家各類終端，全球累計診療量突破5千萬的規模，不但做到了「有華人的地方就有同仁堂」，更朝着「有健康需求的地方就有同仁堂」偉大願景，讓數以億計的國際朋友，通過同仁堂瞭解、使用並愛上了中醫藥。堅守古訓 製藥始終水準如一北京同仁堂以民間古方及宮廷秘方為本，懸壺濟世。同仁堂在境外發展一直守著「穩」字訣，恪守「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的古訓，樹立「修合無人見，存心有天知」的自律意識。憑藉「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」的高質量標準製藥。90年代立足香港 邁向國際化發展1993年，北京同仁堂積極回應國家「走出去」的號召，在香港開設第一家門店，其後更設立了總部。「立足香港，面向世界」一直是同仁堂境外發展的重要戰略。至2018年於港交所主板上市，積極堅持深耕境外市場的專業化定位。去年同仁堂在大埔生產基地出品的【同仁堂】安宮牛黃丸支持香港大學藥理研究，以及進一步發展抗衰老產品，將中醫藥與科研成果結合。同仁堂一路走來的過程都連繫著袓國「一帶一路」的發展，實現同仁堂「四步走戰略」。推廣中醫藥不遺餘力 弘揚健康文化「同修仁德，濟世養生」是北京同仁堂的企業精神，發揮既是經濟實體，又是文化載體的功能，成為國際上知名的傳統中醫藥品牌。北京同仁堂人一直堅守古訓，擔當使命，履行社會責任，於不同國家地區舉辦、參與中醫義診，踐行中醫防治推廣活動，也積極投身全球抗疫，攜手國醫大師、境外中醫專家組建「同仁堂全球新冠疫情防治專家組」，北京同仁堂也將繼續服務大眾，加深廣大民眾對中醫藥認識，按中醫藥理念調理身體，塑造更科學的健康養生方式。同仁堂一直努力推動中醫藥高品質發展，截止目前，同仁堂擁有同仁堂中醫藥文化、傳統中藥材炮製技藝、安宮牛黃丸製作技藝三個國家級非物質文化遺產項目和一批市級、區級“非遺”項目，北京同仁堂一直致力弘揚「創造健康，全球共享」的企業使命，將繼續深入挖掘中醫藥這一中國古代民族瑰寶的歷史價值、文化價值和現實作用，深入探索中醫藥文化新的表達方式與傳播路徑，傳承精華、守正創新，為惠澤全球人類健康做出更大的貢獻。