多條航線申加價 港九小輪南丫島線擬加1倍

公共交通工具「加風」不斷，天星小輪4月3日起加價，根據運輸及物流局回應立法會議員就預算案開支提問時披露，多條持牌渡輪（圖）服務亦申請加價，其中港九小輪的南丫島航線，申請加價1倍。政府強調會做好把關工作。



其中港九小輪中環來往坪洲、榕樹灣和索罟灣的南丫島航線，申請加價1倍；新渡輪中環來往長洲和梅窩的航線，以及北角來往紅磡和九龍城的航線，申請加價4成半；富裕小輪中環來往紅磡的航線，申請加價22.2%，而來往北角、觀塘和啟德的航線，就申請加價28.6%。運輸及物流局表示，會考慮營辦商的財務情況及前景、公眾接受程度等因素，以審慎態度處理加價申請。新渡輪表示，提出加價主要由於營運成本如油價不斷攀升。