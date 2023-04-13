Double Acts!兩大法國超技獨奏家載譽來港與香港小交響樂團及葉詠詩合作

兩大法國明星獨奏家──單簧管天才塞韋爾（Raphaël Sévère）及中提琴萬人迷拉‧馬爾卡（Adrien La Marca），將於4月份載譽回港與香港小交響樂團及桂冠音樂總監葉詠詩合作，更會破天荒二人同行在台上獻技，帶來共三場截然不同的節目以會樂迷，當中包括4月15日（塞韋爾）及4月22日（塞韋爾及拉‧馬爾卡）與樂團聯手的兩場協奏曲演出 ，二人亦會同台合作獨奏會的炫技曲（4月19日），帶來多重的觀賞體驗，也為香港小交響樂團2023/2024新樂季打響頭炮！柯普蘭單簧管協奏曲4月15日（星期六）晚上8時，香港大會堂音樂廳DOUBLE ACTs: HKS獨奏會系列Raphaël Sévère & Adrien La Marca4月19日（星期三）晚上8時，香港大會堂音樂廳DOUBLE ACTs: Double Concertos!4月22日（星期六）晚上8點，香港大會堂音樂廳天才單簧管家演繹單簧管代表作現時28歲的天才單簧管演奏家塞韋爾，14歲入讀巴黎音樂學院，15歲已獲2010年法國古典音樂大獎之年度新秀獎提名，成為有史以來角逐該獎最年輕的演奏家。他將於4月15日率先上場，與桂冠音樂總監葉詠詩合作演繹美國作曲家柯普蘭的單簧管協奏曲，此樂曲第一樂章抒情優美，後半部富爵士樂色彩，華彩樂段令人目不暇給，乃單簧管樂曲的代表作之一。另外樂團亦會演奏史達拉汶斯基的D大調弦樂協奏曲及莫扎特的第41交響曲「朱庇特」。法國當紅中提琴家同場較技多才多藝的塞韋爾近年亦涉獵作曲創作，探索單簧管的無限可能。由香港小交響樂團委約塞韋爾撰寫，標題名為《鳯凰》將於4月22日音樂會中作世界首演。作品令人聯想到在火中涅槃重生的神鳥，以及關於疫情過後能打動人心的音樂。這首為單簧管，中提琴及樂團而寫的作品，擔當中提琴獨奏的是人氣中提琴家，亦是塞韋爾的好友拉．馬爾卡。同時，他們二人也會演繹布魯赫的單簧管及中提琴協奏曲，呈現變化多端的音樂色彩。拉‧馬爾卡以具深度的詮釋、精湛的琴藝及豐富的音色聞名樂壇。他有著與生俱來的舞台魅力及引起觀眾共鳴的強大感染力，廣受各地樂迷愛戴，是當今最受矚目的音樂家之一。下半場拉．馬爾卡也會與樂團演奏匈牙利作曲家巴托克的中提琴協奏曲，觀眾可於同場音樂會欣賞到兩位獨奏家如何與樂團對碰，絕對引人入勝！獨奏會與鋼琴家李嘉齡合作二人除了與香港小交響樂團合作演出，於4月19日塞韋爾更會與拉．馬爾卡舉行獨奏會，一展法國超技獨奏家的魅力！這場獨奏會更邀請了香港星級鋼琴家李嘉齡合作，一起送上多首精彩室樂作品，當中包括莫扎特的「九柱遊戲場」三重奏，浦朗克的奏鳴曲及舒曼的《童話故事》；而拉．馬爾卡亦會演繹來自浦羅哥菲夫《羅密歐與茱麗葉》的選段，絲絲琴弦如泣如訴，觸動心靈。全日制學生、高齡人士、殘疾人士及其陪同人、綜合社會保障援助受惠人士可獲半價優惠凡購買正價門票4張或以上，可獲9折優惠凡同時購買下列兩套或以上節目之正價門票，可獲8折優惠柯普蘭單簧管協奏曲（4月15日）HKS 獨奏會系列：Raphaël Sévère & Adrien La Marca（4月19日）DOUBLE ACTs: Double Concertos!（4月22日）適合6歲或以上門票：城市售票網 https://www.urbtix.hk/網上購票 (免手續費)：撲飛 http://www.popticket.hk/