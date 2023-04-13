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中國將於台設27分禁航區

2023-04-13 列印
■內地計劃在台灣北方空域實施禁航區。
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內地日前剛結束數日環台軍演，以回應台灣領導人蔡英文上周過境美國，會晤衆議院議長麥卡錫。路透社引知情人士透露，內地計劃於4月16至18日，在台灣北方空域實施禁航區，將影響來往有關地區的航班。

台灣當局稱，內地民航部門通知，以從事航太活動為由，在本月16至18日，每天上午9時至下午2時，在台北飛航情報區內，劃設警示區管制飛航。台方提出抗議，指會對區內飛航管理造成嚴重影響，最後將管制飛航時間，改為本月16日上午9時30分至57分，歷時27分鐘。
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