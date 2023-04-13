潑水節水槍射警兩男被捕

一名行徑「出位」、自稱屬於「香港新秩序」成員的YouTuber，疑於本周日九龍城潑水節時，針對警員及TVB新聞記者射水；警方調查後昨日將25歲姓曾及另一26歲男子拘捕，警方不排除事件是有預謀安排，或有更多人被捕，保安局局長鄧炳強昨回應事件，承認本港確實出現一些「軟對抗」情況，強調不會掉以輕心。

九龍城警區刑事總督察張樂泉昨晚表示，當日本來是與眾同樂的活動，但有個別人士別有用心針對現場維持治安警務人員及其他參與人士。

在事件中，6名男子不斷用水槍及水樽，近距離向警察及媒體工作者，認為他們「企圖及有意圖破壞社會安寧」整個過程維持3分鐘，被捕人士之後在影片加入煽動字眼，放在網上分享平台，不排除事件是有預謀安排。