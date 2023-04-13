女建築師墮加密貨幣騙案 損失逾2450萬

一名44歲女建築師去年認識一位自稱同是建築師的台灣網友，被對方誘騙投資泰達幣（USDT，見圖）。事主按指示將2400多萬匯入指定銀行戶口，其後無法取回款項，事主懷疑受騙，報警求助。



該名44歲女建築師於去年6月，透過社交平台WhatsApp，認識一名自稱是台灣建築師及投資專家的網友，未料墮入騙局，被對方引誘在一虛假網站作泰達幣投資。女受害人於去年6月至今年1月期間，共65次將合共超過2450萬元，匯入騙徒指定的銀行戶口。



其後女受害人欲收回回報時，被騙徒要求支付行政費。她拒絕付費，最後發現騙徒不知所終，涉事的虛假網站亦停止運作，事主於本月11日到大埔警署報案求助。警方列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。