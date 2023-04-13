男子疑「媾女」惹禍 酒吧內遭刀架頸

1名男子昨清晨在土瓜灣1間酒吧消遣時，突被3名大漢包圍，其中1人更以刀架其頸上，向他警告「唔好亂咁媾女」，事主負傷躲進廁所報警。警方將案件列作「襲擊」及「藏有攻擊性武器」處理，現正進行調查。



該名35歲姓洪男子，昨日清晨5時許，與友人在土瓜灣譚公道16號地下1間酒吧內消遣期間，3名大漢突然衝入，並將事主包圍，指他滋擾3人的女伴。事主被其中一人揮拳襲擊，並以刀架頸恐嚇。



大漢得逞後奪門逃去，事主匿藏於廁所之內，致電警方求助。



警員接報趕抵現場時，3名涉事大漢已逃去無蹤。現場消息指，事主在衝突期間，曾被警告「唔好亂咁媾女」，疑因此惹禍。事主頸部有傷痕，但無大礙，可自行步上救護車，送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「襲擊」及「藏有攻擊性武器」處理。