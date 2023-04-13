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冰協被批用錢混亂 欠缺透明度

2023-04-13 列印
■Gregory Smyth表示，冰協在管治上出現問題，使用資金欠缺透明度，管理層需要更換，毋須改用新組織取代。
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冰協早前表示，如因國歌事件，政府削減資助，將會影響運動員培訓及發展。有報道指政府曾諮詢其他冰球會，如何改善冰協管治，包括考慮以其他機構取代。前冰協屬會的中國冰球集團行政總監Gregory Smyth接受傳媒訪問表示，冰協在管治上出現問題，使用資金欠缺透明度，管理層需要更換，毋須改用新組織取代。

Gregory Smyth表示，冰協每年獲政府撥款700萬，不過其屬會無法取得任何資助，質疑協會處理資金欠缺透明度。本港政府及國際冰球總會會就球隊出國參加比賽，提供部份資助，但每名出賽球員仍要自費5000元參加比賽，批評冰協沒有為球員提供資助。

冰協回覆傳媒查詢表示，政府對撥款的審查嚴格，有關資助並非用作津貼屬會。
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