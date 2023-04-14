李家超：港府施政獲充份肯定 夏寶龍會國安委須小心外部勢力干預

■夏寶龍車隊進入禮賓府。

■行政長官李家超表示，夏主任對特區政府過去9個多月的施政給予充份肯定。

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天抵港，開展為期6日的考察，是港澳辦「升格」回歸中央直屬之後，首次有港澳辦主任南下考察。夏寶龍抵達機場後向現場記者打招呼說：「大家好！」其後分別與行政長官李家超及行會成員會面。李家超表示，夏主任對特區政府過去9個多月的施政給予充份肯定，雙方有深切交流，日後會將意見納入特區政府的施政範疇。夏寶龍昨早上約11時乘飛機抵達香港，政務司司長陳國基、中聯辦副主任陳冬等人到場迎接。夏寶龍在陳國基等人陪同下行出機場貴賓通道，向現場記者揮手，他打招呼說：「大家好！」但未回應提問，由交警護送下乘車離開。他首先到外交部駐港特派員公署，其後行政長官李家超的座駕亦到來，眾人逗留兩個多小時後離開。夏主任下午到特首辦，據悉期間會見國安委成員；其後再到政府總部分別會見政府官員及行會成員。晚上夏離開政總，未回應提問，只向傳媒揮手示意。向記者揮手：大家好李家超會後見傳媒時表示，他向夏表示歡迎和感謝，並匯報香港整體情況。而夏昨午亦與行會非官守議員座談，細心聆聽與會者意見，這反映夏對香港非常熟悉。李又引述夏指，對香港未來充滿信心，而座談期間，夏對特區政府過去9個多月的施政給予充份肯定，鼓勵特區政府繼續努力。消息指，夏寶龍不止熟悉香港，對行會成員十分熟悉，會面期間夏主動問候葉劉淑儀、張宇人及李國章。行會成員湯家驊透露，會面氣氛融洽、輕鬆，「大家都有講吓笑」，原訂一小時的會面，最終花約兩小時才結束，又指感覺夏對香港情況很了解，「講少少佢就知我哋講咩，唔使好多解釋」。夏寶龍談「黑暴」消息亦稱，夏寶龍重申維護國家安全是首要，又稱英、美等西方國家對香港不好，「黑暴」期間國家多番支持香港撥亂反正，強調只有中國對香港是好，目前仍然要小心外部勢力干預，更提及希望行會成員要支持行政長官李家超施政。李家超又形容，夏寶龍今次訪港6日，是歷來最長，相信可深入考察香港各方面情況，這亦充份反映中央對香港的關心及重視。此外，夏寶龍將出席周六「全民國家安全教育日」的開幕典禮，充份顯示中央維護國家安全的堅定立場及意志。被問及夏寶龍來港期間會否「落區」，及有否討論《基本法》23條立法，李家超回應指，不便透露兩人交流的內容，但強調向夏匯報時，雙方有深切交流，他日後會將意見納入施政範疇。他強調，今次夏寶龍考察行程緊密豐富，但現時不便公開，政府會做好一切安排，確保行程暢順。李家超昨晚在禮賓府設宴招待夏寶龍。而夏除了周六出席「全民國家安全教育日」開幕禮，據悉他周末會與立法會議員會面，並計劃「落區」探訪基層、到訪學校、考察北部都會區、參觀文化藝術設施及創科產業等。