皇冠汽車 精益求精 傲視同儕

■英之傑大中華區董事總經理劉啟成。

■皇冠汽車十分支持推動電動車普及化，與施耐德電氣合作推出充電器連安裝套餐，支持在港所有電動車型號。

■現時維修中心會利用電子科技提升服務效率。

皇冠汽車於1966年創立，一直以來在許多範疇均被譽為行業的先驅，包括引入嶄新的銷售和售後服務，是全港規模最大的汽車經銷商之一。2021年品牌五十五周年誌慶，以「穿梭往來 連繫人心 五十五載」為主題，舉辦了一連串活動，以紀念與港人攜手連繫逾半世紀。自皇冠汽車創立以來，在許多範疇被譽為行業的先驅，包括引入嶄新的銷售和售後服務 - 早在1960年代，皇冠汽車就構建了大型客戶數據庫，以及開展員工的技術和銷售培訓。為迎合不同客戶和社會的需求，皇冠汽車提供各式各樣的車種選擇，包括私家車、商用車、輕型貨車、重型貨車、小型客貨兩用車，以及部分公共交通運輸工具，如：的士和公共小型巴士，服務不同行業及數以百萬計的乘客和商業客戶，連繫每個市民的便利生活。穩佔行業領先地位 支持綠色運輸作為業界其中一個最大持份者，我們一直積極配合政府綠色交通政策，參與有關綠色運輸，提供安全及無障礙的交通出行，促進社會共融和維護道路安全。過去56年，的士和公共小型巴士行業見證了皇冠汽車許多里程碑。以的士為例，豐田的士自1973年在港推出以來，市場佔有率一直高據90%以上，每日皆連繫着市民的出行便利與生活。為履行企業社會責任，於2003年起，把全港18,000輛的士劃一改用更環保的石油氣，並於2019年推出石油氣混能的士，設計顧及各類乘客需要，方便長者、輪椅人士、孕婦及小童。與採用液化石油氣內燃引擎的汽車相比，混能的士的碳排放量可大幅減少達一半以上。此外，更引進符合歐盟六期（Euro-VI）排放標準的公共小型巴士，領先其他亞洲地區使用這一標準。皇冠汽車作為汽車售後服務的領導者，從保障到售後服務，提供最全面、無縫和業內最佳的客戶體驗。皇冠汽車連續十五年榮獲「豐田卓越顧客服務獎」中榮獲「售後服務」界別的金獎。該獎項由豐田汽車公司成立，旨在肯定豐田全球分銷夥伴領先同儕的顧客服務。獎項就五個範疇進行評級，包括業務基礎、完善標準營運流程（SOP）的送貨服務、顧客溝通及參與、窩心經驗，以及企業社會責任。運用數碼科技 提升營運效率科技高速發展，客戶的消費行為已變得更複雜，單一線上或線下的模式未能滿足需求，線上線下相互融合成為了趨勢，要提升顧客的購物體驗是極大挑戰。皇冠在傳統銷售業務以外，上年更重塑網上平台，進一步加強整個全渠道生態系統，讓客戶於平台選購汽車外，亦可處理保險及財務方案等事項。皇冠汽車還推出名為「iLight」的嶄新系統，維修中心的維修顧問會利用平板電腦為每架待修汽車填寫電子表格，並直接將記錄傳送至控制室工場，控制員可即時透過平板電腦分配工作予技師，提升工作效率！同時，零件部同事及前台維修顧問亦會同步收到相關資料，並即時可向客人報價。經過電子化後，維修顧問及顧客可以更快、更準確明瞭維修車輛的進度及狀況，維修紀錄亦更為清晰，維修技師日後便能更方便地追溯車輛維修記錄，最重要的是每年可節省一百五十萬紙張，真正做到「無紙化」！開放態度抱擁新世代隨着政府發表《香港電動車普及化路線圖》，為電動私家車及商用車定下普及化的時間表，皇冠汽車現正為電動車作出積極準備，密切與廠方溝通，並共同認為在發展電動車時，重點應該放在整體生態系統，包括如何處理電池回收及充電方面。為配合政府提出增加充電設施的目標，支持推動電動車普及化，與施耐德電氣首次合作推出充電器連安裝套餐，可支援在港所有電動車型號，亦推首個「電動車充電器月租計劃」，為電動車車主提供更靈活（電費用多少就付幾多）及節省金錢的一站式充電方案。除了電動車，在《政府電動車普及化路線圖》中亦曾提及其他新能源車輛。皇冠汽車樂意共同參與測試策劃，協助政府規劃2025年商用車路線圖。未來皇冠汽車將繼續與主要夥伴並肩前行，促成嶄新的出行方式，包括新能源、智慧交通，以探索新機遇和全面提升客戶體驗，確立並鞏固行業的龍頭地位。