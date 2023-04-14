依時能源 燃點愛的石油氣供應商 堅守安全使命 彰顯「以人為本」核心價值

■去年榮獲集團首個獎項－《頭條日報》No.1「優質石油氣供應商獎」。

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■開發自家應用程式提供貼心的客戶服務。

依時憑藉初創的「心」與時並進，以安全為首要任務，不斷提高服務質素，更承擔着對社會的承諾、責任、熱誠和愛，為標準/美孚石油氣譜寫新里程。依時能源有限公司（前身為埃索石油氣（香港）有限公司），肩負着穩定石油氣供應和守護安全的任務，數十年來，為香港及澳門50多個屋苑及逾10萬個家庭燃點温暖。貫徹「標準品質 始終如一」的品牌價值標準及美孚石油氣默默守護香港數十載，應用環繞日常生活當中，除了基本的家用煮食和熱水爐外，每天出行的交通工具如的士和小巴都是石油氣車輛；商業上，物流中心的鏟車、洗衣店、甚至迪士尼樂園的煙火表演，背後都是由石油氣驅動。石油氣不但與生活息息相關，更見證和陪伴香港成長。自2021年7月1日收購埃索石油氣，依時延續標準及美孚石油氣以安全及品質享負盛名的品牌價值，更成為燃點愛的石油氣供應商。堅守安全 聆聽客戶心聲安全及優質客戶服務是依時的首要目標及一直堅守的原則。我們制定了非常嚴格的安全標準，更積極推廣安全意識，不論大大小小的安全事故，我們都是抱着「零」容忍的態度。我們樂於聆聽客戶的心聲，一切從顧客角度出發，了解他們所需，因此持續優化和提昇電子化服務，讓客戶有更優質的服務體驗。燃動人心 推動可持續發展依時是一間對社會有承擔及熱情的公司，我們以心與社區携手同行，與不同慈善機構合作舉行關愛社區活動，回饋社會，更將環保融入日常運作當中，推動可持續發展。我們亦積極培育年輕一代，不但鼓勵更多年輕人入行，更給予不同職場的培訓或發揮的機會，推動及活化石油氣行業。「以人為本」是依時的核心，而維繫優質的服務，是公司必然的承諾，這亦是「依時生活 燃動生命」的理念。