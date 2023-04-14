依時能源 燃點愛的石油氣供應商 堅守安全使命 彰顯「以人為本」核心價值

依時能源有限公司（前身為埃索石油氣（香港）有限公司），肩負着穩定石油氣供應和守護安全的任務，數十年來，為香港及澳門50多個屋苑及逾10萬個家庭燃點温暖。
貫徹「標準品質 始終如一」的品牌價值
標準及美孚石油氣默默守護香港數十載，應用環繞日常生活當中，除了基本的家用煮食和熱水爐外，每天出行的交通工具如的士和小巴都是石油氣車輛；商業上，物流中心的鏟車、洗衣店、甚至迪士尼樂園的煙火表演，背後都是由石油氣驅動。石油氣不但與生活息息相關，更見證和陪伴香港成長。自2021年7月1日收購埃索石油氣，依時延續標準及美孚石油氣以安全及品質享負盛名的品牌價值，更成為燃點愛的石油氣供應商。
堅守安全 聆聽客戶心聲
安全及優質客戶服務是依時的首要目標及一直堅守的原則。我們制定了非常嚴格的安全標準，更積極推廣安全意識，不論大大小小的安全事故，我們都是抱着「零」容忍的態度。我們樂於聆聽客戶的心聲，一切從顧客角度出發，了解他們所需，因此持續優化和提昇電子化服務，讓客戶有更優質的服務體驗。
燃動人心 推動可持續發展
依時是一間對社會有承擔及熱情的公司，我們以心與社區携手同行，與不同慈善機構合作舉行關愛社區活動，回饋社會，更將環保融入日常運作當中，推動可持續發展。我們亦積極培育年輕一代，不但鼓勵更多年輕人入行，更給予不同職場的培訓或發揮的機會，推動及活化石油氣行業。
「以人為本」是依時的核心，而維繫優質的服務，是公司必然的承諾，這亦是「依時生活 燃動生命」的理念。