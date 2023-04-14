生物科技界籌款挺英雄 「射鵰英雄宴」 重現江湖

25年前，中環鏞記酒家受武俠小說泰斗金庸和美食家蔡瀾所託，赴台炮製「射鵰英雄宴」，宴請當時參選台北市長三名候選人馬英九、陳水扁和王建煊，傳媒爭相報道，成為政治、飲食界盛事。正當人們忘記這次由武俠小說衍生出來的盛宴，一班生物科技界人士為召集界內「英雄」參加9月的生物科技展覽，與鏞記重新打造「射鵰英雄宴」，並藉此籌款，以支持生物科技界未來的「年輕英雄」。宴席每道菜，例如「二十四橋明月夜」，都取材自小說內容。

堪稱奇宴的「射鵰英雄宴」，每道菜旨在還原金庸筆下《射鵰英雄傳》的菜餚或情境。1998年底初次在台北開席，金庸親身出席「金庸小說國際學術研討會」，鏞記在金庸和蔡瀾兩人指導下，按照小說內容做出10款菜式，以饗200位與會者。

事隔25年，奇宴重現江湖，奇菜如「玉笛誰家聽落梅」和「二十四橋明月夜」，就是小說中黃蓉為了哄誘嘴纔的北丐洪七公將降龍十八掌傳授給郭靖而烹調的。此外，鏞記還按金庸生前提議，加入一道新菜。鏞記酒家董事總經理甘琨禮表示，金庸一次來訪，笑問為何不將鏞記招牌燒鵝也列入菜單，大師更親自將之命名為「天鵝飛臨白玉柱」，就此成了現在的第11道菜。



發起今次「射鵰英雄宴」的香港生物科技協會主席于常海教授指，出席奇宴者均是來自香港、內地和世界的生物科技界精英，每人將捐出5000港元，合力資助在校研究生和初創生物科技公司。宴會將於4月28日舉行，筵開5席，每席10人，各席以東邪、西毒、南帝、北丐、中神通為名，寓意匯集各方英雄，如同小說中「天下五絕」聚於華山論劍。

鏞記：天馬行空考功夫



要將金庸天馬行空的構想，化成舌尖品嘗到的美食，甚考功夫。例如，還原「二十四橋明月夜」時，甘琨禮指金華火腿的大小和筋骨分佈，必須恰到好處，「二十四個孔一定要分佈得勻稱和美觀，要剖開火腿後，才能判斷到是否達到要求。有時火腿肉中有筋阻礙開孔，就不能用。」同時，也考驗廚師的刀功、專注力和耐力，單是開孔就要花數小時，「如果開了二十三個孔，到最後一個歪了，也要放棄整隻火腿。」



食材也是重要一環，其中一道菜，需用在秋冬兩季時令的金蠔，甘琨禮就叫團隊盯緊食材市場，及時買入，所以準備「射鵰英雄宴」所需的時間和工夫格外多。自98年至今，鏞記偶爾會開設一圍半席，給熟客品嚐，但規模較大的，僅有此次。



于教授說，「射鵰英雄宴」是本年9月香港國際生物科技展的熱身活動。他早在3年前已有意找鏞記合作，可惜一直受疫情阻延。隨疫情過去，他期望吸引更多外國生物科技人士來港出席展覽，辦射鵰英雄宴可展示具香港特色的美食。「金庸在香港成名，鏞記是能夠代表香港的著名食府，是十分好的組合。」