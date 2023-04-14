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離港女子行李藏「仙女棒」 機場保安報警

2023-04-14 列印
■「仙女棒」是危險度較低的煙花，但法例禁售。
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香港人外遊，回港前必須查清違禁品清單，以免墮入法網。
女事主被捕

昨早上7時許，警方接獲香港國際機場保安員報案，指1名28歲姓伍女子在機場1號離境大堂行李受檢時，發現內藏有約20支懷疑「仙女棒」，爆炸品處理課人員奉召到場，將該批懷疑「仙女棒」安全處理，事件中無人受傷。

女事主涉嫌非法藏有煙花爆竹被捕，現正被扣留調查。

「仙女棒」是一種線香型煙花，玩家燃點頂端就會噴出火花，由於它危險度較低，不少人都會玩「仙女棒」並打卡，但法例禁售此類煙花物品。
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