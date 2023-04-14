全球首富馬斯克早前與一群專家聯署公開信，呼籲暫停研發比GPT-4更強大的AI（人工智能）系統至少6個月，稱其「對社會和人類構成潛在風險」。不過美媒報道，馬斯克採購了上萬個功能強大、價值不菲的運算處理器...

2023-04-14