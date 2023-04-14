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西九法院掉包走犯案　37歲「毒男」油麻地落網

2023-04-14 列印
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西九龍法院本周一發生罕見「偷龍轉鳳」走犯案，涉嫌販毒的37歲姓陳男子於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別手帶，並冒認為對方，成功獲准保釋離開法院。事隔3日，陳男至昨晚於油麻地落網，警方將展開內部調查。

陳男早前涉及一宗販毒案件被暫控，周一當日在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，懷疑口頭承諾支付2萬元，暗中與林男交換身份識別手帶，保釋離去。
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