■陸太（中）與陸先生（左）於今年2月「智友醫社同行計劃」畢業禮上合照。

■張太參與認知訓練。

■陸先生陪同太太參與訓練。

■張太（左）和女兒張小姐（右）參加「智友醫社同行計劃」的合照。

■在女兒及中心職員的鼓勵下，張太逐漸投入小組。

有關認知障礙症的資訊

有關長者地區中心的資訊

「智友醫社同行先導計劃」以「醫社合作」模式，為社區年滿60歲或以上患有輕至中度認知障礙症的長者及其照顧者提供適切支援服務。計劃於2017年2月由前食物及衞生局（現稱醫務衞生局）聯同社會福利署推行，並由2019年2月起常規化，於同年5月將計劃擴展至全港所有41間長者地區中心及醫院管理局（醫管局）全部七個聯網。醫管局和長者地區中心的同工會共同為長者訂定護理方案，並因應長者及其護老者的需要，安排活動和服務，以協助長者提升認知能力、改善身體機能，並為護老者提供壓力管理訓練和教授護理知識等。伴渡困境 照顧者不再孤單72歲的陸太和丈夫陸先生居於九龍區的公共房屋。陸先生表示太太近年十分健忘，曾經忘記關掉煮食爐，差點引致火警，更試過為準備團年飯獨自外出「斬料」加餸，但數小時後仍未回家。陸先生和子女四出尋找不果，十分焦急和擔心。幸好，陸太在途人協助下最終平安回家。陸先生說：「當時我十分徬徨，自己總不能24小時貼身跟著太太，曾掙扎過是否要限制她的活動，以免再發生意外，但她行得走得，我覺得她還可以過自己想過的生活」。陸太後來確診患有輕度認知障礙症，她患病後變得十分依賴，亦經常無故發脾氣，與昔日溫和的性格截然不同，令照顧太太的陸先生感到壓力和無助。經明愛醫院老人科醫生轉介，陸太於2022年6月參加了嗇色園主辦可健耆英地區中心的「智友醫社同行計劃」。 陸太於今年2月的計劃畢業禮上坦言她起初對計劃十分抗拒，但在長者中心職員和丈夫的循循善誘及鼓勵下，漸漸投入小組活動，尤其喜歡手工班、戶外活動及與其他組員的互動。陸太參加計劃後性情明顯變得開朗，不但減輕了陸先生的壓力，亦加深了他對認知障礙症的認識和掌握照顧太太的技巧。他衷心感謝長者中心的職員用心開導他們，讓他在照顧太太的路上不再孤單。陸太在畢業禮後仍繼續參加長者中心的後續服務，她和丈夫更成為長者中心的義工，為其他長者和照顧者出一分力，與同路人分享關懷並互相支持。訓練小組助智友重拾笑容82歲的張太與女兒張小姐同住。張太自丈夫在2022年中因病離世後，身體明顯變差，有時不肯進食、無法入睡和神情迷惘，間中更出現小便失禁的情況。張小姐擔心媽媽的健康情況惡化，毅然辭去工作，全職照顧媽媽。「媽媽好像變了另一個人，像金魚一般健忘，跟以前有條理和注重衞生的她截然不同」。張小姐試過陪媽媽往牛頭角覆診，叮囑她不要自己離開診所，但轉頭已不見了她。張小姐慌忙報警求助，數小時後才在觀塘區的巴士站尋回媽媽。長時間照顧媽媽令張小姐感到身心疲累，有時更會忍不住發脾氣，影響母女關係。張小姐自2022年中察覺媽媽的認知能力和健康轉差後，已立即尋求協助，經保良局劉陳小寶長者地區中心的職員評估後，張太獲安排於同年7月參加中心的「智友醫社同行計劃」。張太在參加計劃初期很被動，在女兒及中心職員的鼓勵下，逐漸變得主動投入，多了笑容。張小姐認為計劃可以讓照顧者「叉叉電」，亦多了自由時間，令她可以暫時放下照顧媽媽的壓力。2022年11月，張太經聯合醫院醫生診斷，確診患上輕度認知障礙症。張小姐感恩媽媽在確診前能參與計劃，早點接受適當的訓練。長者中心的社工亦與張小姐商討媽媽的長遠照顧安排，並協助張太輪候資助長期護理服務。張小姐希望趁媽媽仍然行動自如，多陪伴她四處走走，讓她們記住一起相處的快樂時刻。「智友醫社同行計劃」申請方法•於醫管局聯網轄下老人科或老人精神科覆診，並確診為輕度或中度認知障礙症的長者，可向主診醫生查詢；或•懷疑出現早期認知障礙症徵狀的相關長者地區中心會員，可向所屬地區的長者地區中心查詢。收費•按月收費，每月$150•以下長者可獲豁免收費：✽正領取「綜合社會保障援助」；或✽正領取「長者生活津貼」；或✽獲公立醫院及診所醫療費用減免(不包括獲得一次性減免的人士)（資料由客戶提供）