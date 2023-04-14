伴渡困境 照顧者不再孤單
72歲的陸太和丈夫陸先生居於九龍區的公共房屋。陸先生表示太太近年十分健忘，曾經忘記關掉煮食爐，差點引致火警，更試過為準備團年飯獨自外出「斬料」加餸，但數小時後仍未回家。陸先生和子女四出尋找不果，十分焦急和擔心。幸好，陸太在途人協助下最終平安回家。陸先生說：「當時我十分徬徨，自己總不能24小時貼身跟著太太，曾掙扎過是否要限制她的活動，以免再發生意外，但她行得走得，我覺得她還可以過自己想過的生活」。
陸太後來確診患有輕度認知障礙症，她患病後變得十分依賴，亦經常無故發脾氣，與昔日溫和的性格截然不同，令照顧太太的陸先生感到壓力和無助。經明愛醫院老人科醫生轉介，陸太於2022年6月參加了嗇色園主辦可健耆英地區中心的「智友醫社同行計劃」。 陸太於今年2月的計劃畢業禮上坦言她起初對計劃十分抗拒，但在長者中心職員和丈夫的循循善誘及鼓勵下，漸漸投入小組活動，尤其喜歡手工班、戶外活動及與其他組員的互動。陸太參加計劃後性情明顯變得開朗，不但減輕了陸先生的壓力，亦加深了他對認知障礙症的認識和掌握照顧太太的技巧。他衷心感謝長者中心的職員用心開導他們，讓他在照顧太太的路上不再孤單。陸太在畢業禮後仍繼續參加長者中心的後續服務，她和丈夫更成為長者中心的義工，為其他長者和照顧者出一分力，與同路人分享關懷並互相支持。
訓練小組助智友重拾笑容
82歲的張太與女兒張小姐同住。張太自丈夫在2022年中因病離世後，身體明顯變差，有時不肯進食、無法入睡和神情迷惘，間中更出現小便失禁的情況。張小姐擔心媽媽的健康情況惡化，毅然辭去工作，全職照顧媽媽。「媽媽好像變了另一個人，像金魚一般健忘，跟以前有條理和注重衞生的她截然不同」。張小姐試過陪媽媽往牛頭角覆診，叮囑她不要自己離開診所，但轉頭已不見了她。張小姐慌忙報警求助，數小時後才在觀塘區的巴士站尋回媽媽。長時間照顧媽媽令張小姐感到身心疲累，有時更會忍不住發脾氣，影響母女關係。
張小姐自2022年中察覺媽媽的認知能力和健康轉差後，已立即尋求協助，經保良局劉陳小寶長者地區中心的職員評估後，張太獲安排於同年7月參加中心的「智友醫社同行計劃」。張太在參加計劃初期很被動，在女兒及中心職員的鼓勵下，逐漸變得主動投入，多了笑容。張小姐認為計劃可以讓照顧者「叉叉電」，亦多了自由時間，令她可以暫時放下照顧媽媽的壓力。
2022年11月，張太經聯合醫院醫生診斷，確診患上輕度認知障礙症。張小姐感恩媽媽在確診前能參與計劃，早點接受適當的訓練。長者中心的社工亦與張小姐商討媽媽的長遠照顧安排，並協助張太輪候資助長期護理服務。張小姐希望趁媽媽仍然行動自如，多陪伴她四處走走，讓她們記住一起相處的快樂時刻。
「智友醫社同行計劃」申請方法
•於醫管局聯網轄下老人科或老人精神科覆診，並確診為輕度或中度認知障礙症的長者，可向主診醫生查詢；或
•懷疑出現早期認知障礙症徵狀的相關長者地區中心會員，可向所屬地區的長者地區中心查詢。
收費
•按月收費，每月$150
•以下長者可獲豁免收費：
✽正領取「綜合社會保障援助」；或
✽正領取「長者生活津貼」；或
✽獲公立醫院及診所醫療費用減免(不包括獲得一次性減免的人士)
（資料由客戶提供）