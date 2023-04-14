李家超4．21率議員灣區考察 分隊訪東莞佛山

消息指，特首李家超本月21日至24日率全體立法會議員考察粵港澳大灣區，首日先到深圳會見領導及參觀比亞迪基地，再分成兩組到東莞、佛山等地考察，最後一日再在廣州集合。



新議會目前有89名議員，加上隨行工作人員，內地城市難以完全接待，因為考察團將分為「紅組」、「紫組」兩隊，議員自由報名，平均分配人數，分別由立法會主席梁君彥及內會主席李慧琼帶領。初步行程4月21日往深圳；翌日參觀比亞迪汽車基地，之後兩組分道揚鑣，參觀大疆創科、前海深港青年夢工場、騰訊等，晚上分別前往東莞及佛山。最後一日廣州集合。