新議會目前有89名議員，加上隨行工作人員，內地城市難以完全接待，因為考察團將分為「紅組」、「紫組」兩隊，議員自由報名，平均分配人數，分別由立法會主席梁君彥及內會主席李慧琼帶領。初步行程4月21日往深圳；翌日參觀比亞迪汽車基地，之後兩組分道揚鑣，參觀大疆創科、前海深港青年夢工場、騰訊等，晚上分別前往東莞及佛山。最後一日廣州集合。
李家超4．21率議員灣區考察 分隊訪東莞佛山
新議會目前有89名議員，加上隨行工作人員，內地城市難以完全接待，因為考察團將分為「紅組」、「紫組」兩隊，議員自由報名，平均分配人數，分別由立法會主席梁君彥及內會主席李慧琼帶領。初步行程4月21日往深圳；翌日參觀比亞迪汽車基地，之後兩組分道揚鑣，參觀大疆創科、前海深港青年夢工場、騰訊等，晚上分別前往東莞及佛山。最後一日廣州集合。
李家超：港府施政獲充份肯定 夏寶龍會國安委須小心外部勢力干預
中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天抵港，開展為期6日的考察，是港澳辦「升格」回歸中央直屬之後，首次有港澳辦主任南下考察。夏寶龍抵達機場後向現場記者打招呼說：「大家好！」其後分別...
2023-04-14
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往廣東省視察調研 習近平：須注重發展大灣區
國家主席習近平近日先後到湛江、茂名、廣州等地調研。他昨聽取廣東省委和省政府工作匯報後，指出粵港澳大灣區在全國新發展格局中，具有重要戰略地位，廣東要認真貫徹黨中央決策部署，將粵港澳大灣區建設放在重中之重...
2023-04-14
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馬斯克購萬計GPU 或推Twitter AI計劃
全球首富馬斯克早前與一群專家聯署公開信，呼籲暫停研發比GPT-4更強大的AI（人工智能）系統至少6個月，稱其「對社會和人類構成潛在風險」。不過美媒報道，馬斯克採購了上萬個功能強大、價值不菲的運算處理器...
2023-04-14
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University Hill上樓書部署推售
新地旗下大埔白石角University Hill積極部署推售，項目昨日上載樓書，單位面積由206方呎起，今日將開放示範單位供傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日正式上載樓書，項目由5座大樓組成...
2023-04-14
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生科股落鑊熱炒帶動 恒指拗腰收升34點
美國聯儲局的議息記錄顯示，官員預計美國銀行危機或引致美國經濟在今年稍後溫和衰退，隔晚美股3大指數均微跌。受外圍影響，恒指開市即失守2萬關，曾跌424點低見19885點，其後在科網股跌幅收窄及生科股支持...
2023-04-14
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米連高域沙域腳風順 讓半一有「素」圍
拉素的塞爾維亞中場米連高域沙域近期着火，連續兩輪意甲有士哥領軍穩居聯賽次席，據報更吸引到阿仙奴出價4000萬歐羅（約1億4400萬港元）收購。米連高域沙域為爭取轉會籌碼，以及離開前助藍鷹取得前4歐聯席...
2023-04-14
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《命案》變身嗜血變態仔 諗計整殘自己 Lokman承認MIRROR 處低潮等反彈：放長雙眼
MIRROR隊長Lokman（楊樂文）在杜琪峯監製、鄭保瑞執導及影帝林家棟主演的MakerVille頭炮電影《命案》中，飾演暗黑茶餐廳太子爺，殘樣躁狂兼嗜血，成套戲keep住目露凶光又要爆粗，為瞪大眼...
2023-04-14
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辛正兒 - 監測日排核廢水 防爆食物信心危機｜社論
日本政府計劃在春夏之交排放經處理的福島核廢水，一般預料4月展開，鄰國包括中國、南韓等表示擔憂，極度關注核廢水入海之後將對海洋生態造成甚麼影響。港府官員昨天重申，會加強管制日本進口食品，並考慮禁止部份特...
2023-04-14
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田泰安起孖封王捧盃
昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖...
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