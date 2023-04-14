機場仍缺2萬人手 易志明憂失樞紐地位

航空業在疫情受重創，人手大幅流失。立法會航運交通界議員易志明指，現時本港機場仍然欠缺2萬多員工，擔心情況若持續，或令本港喪失國際航空樞紐的重要地位，國際形象亦會受損。

三跑啟用料多需7萬員工



易志明指，現時航班起降量及客運量分別回復至疫情前6成及4成，估計三跑落成啟用後，需要多7萬名員工，擔心人手不足將影響本港航空業復甦進度。



有業界人士指，即使加人工，亦無法在本地招聘到足夠人手，擔心航班進一步增加時，人手不足將影響服務質素。業界期望政府盡快制定措施，吸引年輕人入行，並向業界提供資助減少人才流失。