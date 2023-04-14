攬愛國愛港精英人才 入境處內地招港生入伍

入境處亦要「搶人才」，處方表示，入境事務主任及入境事務助理員兩個職位，均非常歡迎具國家觀念、世界視野及對社會有承擔的年輕人加入。為向在全國各地升學的香港學生，宣傳招聘訊息，鼓勵他們畢業後回港，為國家及香港的安全及長期繁榮穩定作出貢獻，特區政府駐京辦及其他經貿辦入境組舉行一連串的招聘講座，介紹入境處的工作機會。



香港特區政府駐內地辦事處入境組的宣傳工作，一直都得到各省市相關單位的大力支持，入境事務處希望借此優勢，透過駐北京辦事處、駐上海、廣東、成都及武漢經濟貿易辦事處所在的城區，舉辦一連串的招聘講座，目標是向現正就讀於內地院校的港人，介紹及推廣入境處的工作機會，為部門招攬愛國愛港的精英人才，按照現時計劃，各招聘講座將於本年4月至5月舉行。



而打響頭炮的是入境處於4月7日在北京大學，4月11日於上海復旦大學以及成都西南財經大學，舉辦的招聘講座，反應相當熱烈，吸引多名在內地升學的香港學生參與。

各駐內地辦事處入境組的招聘講座，主要是宣傳性質，有意報名投考入境處的香港青年，可密切留意入境處將於本年6月刊登的招募入境事務主任的廣告，並於訂明的接受申請期內報名，而入境事務助理員則全年接受申請，身處內地的港生可透過網上遞交申請。



2023年度入境事務主任的公開招聘，暫定於本年6月舉行，而入境事務助理員的職位則全年公開接受申請。入境處亦要「搶人才」，處方表示，入境事務主任及入境事務助理員兩個職位，均非常歡迎具國家觀念、世界視野及對社會有承擔的年輕人加入。為向在全國各地升學的香港學生，宣傳招聘訊息，鼓勵他們畢業後回港，為國家及香港的安全及長期繁榮穩定作出貢獻，特區政府駐京辦及其他經貿辦入境組舉行一連串的招聘講座，介紹入境處的工作機會。



香港特區政府駐內地辦事處入境組的宣傳工作，一直都得到各省市相關單位的大力支持，入境事務處希望借此優勢，透過駐北京辦事處、駐上海、廣東、成都及武漢經濟貿易辦事處所在的城區，舉辦一連串的招聘講座，目標是向現正就讀於內地院校的港人，介紹及推廣入境處的工作機會，為部門招攬愛國愛港的精英人才，按照現時計劃，各招聘講座將於本年4月至5月舉行。



打響頭炮是入境處於4月7日在北京大學，及4月11日於上海復旦大學及成都西南財經大學，舉辦的招聘講座，反應相當熱烈，吸引多名在內地升學的香港學生參與。

各駐內地辦事處入境組的招聘講座，主要是宣傳性質，有意報名投考入境處的香港青年，可密切留意入境處將於本年6月刊登的招募入境事務主任的廣告，並於訂明的接受申請期內報名，而入境事務助理員則全年接受申請，身處內地的港生可透過網上遞交申請。



2023年度入境事務主任的公開招聘，暫定於本年6月舉行，而入境事務助理員的職位則全年公開接受申請。