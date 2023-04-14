女文員走私受管制花膠囚半年

海關於去年3月在機場，截獲一批報稱衣服、實質內藏1.15公斤花膠，經檢驗發現由加利福尼亞灣石首魚所製，市值約26萬元。56歲女文員因管有瀕危物種的標本而被控，昨被判入獄半年。裁決官判刑指，保護瀕危物種是極重要，故判刑須具阻嚇性。

市值達26萬



被告被控並非按照《保障瀕危動植物物種條例》規定，而管有或控制附錄I物種的標本，即1.15公斤乾加利福尼亞灣石首魚。檢獲的6件石首魚花膠，共重約1.15公斤，市值約26萬元。



涉案花膠經漁護署檢驗，確認由墨西哥加利福尼亞灣石首魚所製，屬條例附錄I所監管的物種。



海關歡迎法庭裁決，判刑具有阻嚇力，非法管有或走私瀕危物種標本是嚴重罪行，最高可監禁10年及罰款1000萬元。