小欖醫院病房爆甲流感 多3人中招

小欖醫院（見圖）公佈，該院嚴重智障科一個男病房，日前發現的甲型流感病人組群，再有一名54歲病人及2名職員，出現呼吸道感染徵狀，對甲型流感病毒呈陽性反應。有關病人正接受隔離治療，因自身疾病情況危殆；至於該2名職員現正休假。



醫院發言人續指，有關病房已暫停接收新症，並實施有限度探訪，院方已根據既定指引加強感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況。



院方亦已將個案呈報醫管局及衞生防護中心跟進。