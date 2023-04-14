日駐港領事館籲國民慎防扒手

日本領事館引述本港警方數據指，今年首兩個月本港有3341宗盜竊案，按年升34%，其中扒竊案大幅增加96%，犯案地點大部份是遊樂場、商業設施廁所出入口附近。領事館透露其中兩宗發生在尖沙咀的求助，一宗為賊人駕車從後搶走旅客財物；另一宗則是扒手尾隨旅客，伸手入背囊時被發現。
總領館呼籲國民前往香港旅遊時，特別是在港鐵車廂、景點、商場等人流多地方，應將隨身物品盡量貼身，或將背包放在前面；時刻注意周遭環境，行路時不要聽歌或使用手機等。
中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天抵港，開展為期6日的考察，是港澳辦「升格」回歸中央直屬之後，首次有港澳辦主任南下考察。夏寶龍抵達機場後向現場記者打招呼說：「大家好！」其後分別...
2023-04-14
國家主席習近平近日先後到湛江、茂名、廣州等地調研。他昨聽取廣東省委和省政府工作匯報後，指出粵港澳大灣區在全國新發展格局中，具有重要戰略地位，廣東要認真貫徹黨中央決策部署，將粵港澳大灣區建設放在重中之重...
2023-04-14
全球首富馬斯克早前與一群專家聯署公開信，呼籲暫停研發比GPT-4更強大的AI（人工智能）系統至少6個月，稱其「對社會和人類構成潛在風險」。不過美媒報道，馬斯克採購了上萬個功能強大、價值不菲的運算處理器...
2023-04-14
新地旗下大埔白石角University Hill積極部署推售，項目昨日上載樓書，單位面積由206方呎起，今日將開放示範單位供傳媒參觀。新地代理總經理胡致遠表示，項目昨日正式上載樓書，項目由5座大樓組成...
2023-04-14
美國聯儲局的議息記錄顯示，官員預計美國銀行危機或引致美國經濟在今年稍後溫和衰退，隔晚美股3大指數均微跌。受外圍影響，恒指開市即失守2萬關，曾跌424點低見19885點，其後在科網股跌幅收窄及生科股支持...
2023-04-14
拉素的塞爾維亞中場米連高域沙域近期着火，連續兩輪意甲有士哥領軍穩居聯賽次席，據報更吸引到阿仙奴出價4000萬歐羅（約1億4400萬港元）收購。米連高域沙域為爭取轉會籌碼，以及離開前助藍鷹取得前4歐聯席...
2023-04-14
MIRROR隊長Lokman（楊樂文）在杜琪峯監製、鄭保瑞執導及影帝林家棟主演的MakerVille頭炮電影《命案》中，飾演暗黑茶餐廳太子爺，殘樣躁狂兼嗜血，成套戲keep住目露凶光又要爆粗，為瞪大眼...
2023-04-14
日本政府計劃在春夏之交排放經處理的福島核廢水，一般預料4月展開，鄰國包括中國、南韓等表示擔憂，極度關注核廢水入海之後將對海洋生態造成甚麼影響。港府官員昨天重申，會加強管制日本進口食品，並考慮禁止部份特...
2023-04-14
昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖...
2023-04-13