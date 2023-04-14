日駐港領事館籲國民慎防扒手

日本駐香港總領事館昨日向國民發佈特別提醒，指接到多宗國民在港遇劫求助，提醒國民訪港提防扒手。立法會議員陳克勤認為，香港是亞洲最安全城市，個別事件不能講成香港治安欠佳。



日本領事館引述本港警方數據指，今年首兩個月本港有3341宗盜竊案，按年升34%，其中扒竊案大幅增加96%，犯案地點大部份是遊樂場、商業設施廁所出入口附近。領事館透露其中兩宗發生在尖沙咀的求助，一宗為賊人駕車從後搶走旅客財物；另一宗則是扒手尾隨旅客，伸手入背囊時被發現。



總領館呼籲國民前往香港旅遊時，特別是在港鐵車廂、景點、商場等人流多地方，應將隨身物品盡量貼身，或將背包放在前面；時刻注意周遭環境，行路時不要聽歌或使用手機等。