鄧炳強：國安法清晰 3年僅71人入罪

保安局局長鄧炳強表示，國安法條文清晰，相關罪行明顯是危害香港及國家安全，一般市民不會誤墜法網；而落實3年來僅250人被捕，151人被檢控，已審結的71人均全部入罪，認為「只是香港的一小撮人」，每宗拘捕和檢控都很認真。



律政司司長林定國表示，國安法案例已經體現被告人有充份辯護的權利，得到公平公開審訊。他重申國安法在維護國家安全及尊重人權自由中，取得平衡，而被定罪人士正正超越人權自由的界線，希望對國安法提出質疑的人摒棄主觀情緒，細讀國安法。

