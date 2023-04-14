滬語舞台劇《繁花》 活現上海民生浮世繪

■揮霍的徐總、驕縱的汪小姐，展示出上海經濟起飛下的一面。

■《繁花》以滬語方言演出，為香港觀眾帶來本地舞台上少見的「上海味道」。

■《繁花》講述大時代下上海小人物的生活情愛。

滬語舞台劇《繁花》改編自金宇澄的同名小說，原著獲享負盛名的「茅盾文學獎」，由被譽為中國最年輕天才編劇溫方伊改編，精確地把握原著的氣韻，讓一幅充滿上海市井烟火氣的生活圖景展示在舞台上。大時代下小人物的生活情愛《繁花》故事發生在上世紀的上海，從三個少年好友開始。生於資本世家的阿寶，喜歡鄰居小妹蓓蒂；六十年代，阿寶家被接管，蓓蒂失踪，阿寶二十年來難以釋懷。空軍幹部的兒子滬生，鍾情孤傲的姝華，在社會變遷下，家庭受到沖擊，姝華也遷到吉林，滬生從此看淡世事。勞工子弟小毛，與鄰家海員的妻子銀鳳發展出感情，後來東窗事發，小毛誤會銀鳳，也與阿寶、滬生絕交。九十年代，經濟起飛，阿寶做起外貿生意，滬生當上律師，遇上出身風塵的飯店老闆娘李李、驕縱的汪小姐、揮霍的徐總，他們的相遇，揭示出一代上海人的經歷，著名獨立劇評人北小京觀劇後讚嘆「我們終於看到了一座城市的腔調，嵌在了人的風骨上。」《繁花》原著、劇本、舞台劇皆獲殊榮原著《繁花》先後獲得2012年中國小說排行榜長篇小說第一名、「茅盾文學獎」及「首屆魯迅文化獎年度小說獎」等殊榮，深受嚴肅文學讀者及通俗文學讀者歡迎。而被譽為「中國最年輕天才編劇」的溫方伊於2018年完成創作《繁花》（第一季），將原著三萬多字的故事改編成劇本，共分三季搬演；她憑着《繁花》（第一季）在有「中國東尼獎」之稱的「2019壹戲劇大賞」中奪得「年度最佳編劇」，一舉成名。滬語舞台劇《繁花》則獲得「2018華語戲劇盛典最佳創新劇目」及「2019壹戲劇大賞年度大戲」殊榮，並為「第21屆中國上海國際藝術節」受邀參演劇目之一。《繁花》巡迴內地多個城市，深受讚譽，是次首次亮相香港舞台，將為香港觀眾呈獻一台充滿「上海味道」的演出。滬語舞台劇《繁花》（第一季）日期：四月二十八至二十九日（星期五至六）晚上七時三十分四月二十九至三十日（星期六至日）下午二時十五分地點：香港文化中心大劇院票價：220、320、450港元滬語演出，附中英文字幕現於城市售票網（www.urbtix.hk）發售