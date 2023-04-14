大律師公會訪京 港澳辦稱法治是港招牌

大律師公會昨日（13日）繼續訪京行程，一行約20人早上拜訪國務院港澳辦法律司官員，主席杜淦堃表示，法律司向他們表示，希望公會鼓勵會員參與考試，到大灣區發展，又強調法治是香港的金漆招牌，盼盡力為國家貢獻。



杜淦堃又表示，港澳辦法律司很關心香港法律界情況，以及市民關心的法律議題，公會在會面中談及《香港國安法》。他表示，與中央有關的單位溝通，對香港及國家非常重要，市民對普通法的信心、國家單位對普通法的認識亦十分重要。



訪京團亦到北京大學，與法學院院長郭靂、多名法學院的教授及學生交流，又到最高人民法院與副院長楊萬明會面。