工聯會黃國：公佈港人自駕遊意外以示警惕

上周的清明節和復活節假期，有7名港人在福建和雲南遭交通意外，其中4人死亡。工聯會理事長、立法會議員黃國昨指出，該兩宗意外都涉及自駕遊，而隨著「港車北上計劃」實施，未來會有更多港人趁假日駕車北上，故政府及時主動公佈有關意外，不但滿足社會的知情權，亦可加強港人的警惕。



他指出，明白家屬希望低調處理，但始終涉及重大意外，他認為港府應在尊重家屬意見，並保護私隱前提下，公佈意外和成因，加強港人警惕。

福州車禍4港人死亡



政府昨凌晨回應傳媒查詢時表示，有兩宗在內地涉及港人的交通意外，其中4月初接獲福建省福州市通知，一輛由香港居民駕駛私家車發生意外，4名香港乘客死亡，另一宗在雲南省香格里拉市發生。