冀不同領袖思考自身角色 夏寶龍晤人大政協 籲愛國者支持政府

■夏寶龍與李家超在中聯辦門外交談。

■左起：吳秋北、李慧琼、何超瓊及唐英年等晚上近7時陸續離開中聯辦。

■出席者包括星島新聞集團主席蔡加讚。

■夏寶龍乘小巴與途人揮手。

中央港澳工作領導小組常務副組長、國務院港澳辦主任夏寶龍昨天展開第二日在港考察行程，他到中聯辦跟港區全國人大代表及政協委員會面。全國人大常委李慧琼引述夏寶龍指，人大、政協都是堅定的愛國者，亦是治港者一部份，呼籲所有愛國者要支持特區政府依法施政。夏寶龍車隊下午近5時到達中聯辦，中聯辦主任鄭雁雄、港澳辦副主任王靈桂及行政長官李家超亦先後到達，中聯辦副主任陳冬在場迎接。下午約4時，全國人大常委李慧琼及多名人大代表，包括港區人大代表團團長馬逢國、發言人陳勇、工聯會會長吳秋北、立法會議員陳曼琪等亦陸續到達。全國政協常委唐英年、施榮懷、邱達昌、廖長江、林建岳、譚錦球、何超瓊、李家傑；全國政協委員包括星島新聞集團主席蔡加讚、信和置業黃志祥、工聯會理事長黃國、全國僑聯副主席盧文端等亦到場。與會者晚上近7時陸續離開中聯辦，李家超及夏寶龍乘專車離開。警惕外部勢力滲透顛覆李慧琼會後說，夏寶龍會上提到，現時香港已進入由治及興的新階段，在行政長官帶領下，特區政府非常努力，一方面增強發展動能，另一方面是解決深層次矛盾，而人大、政協及社會各界領袖，都是堅定的愛國者，亦都是治港者一部份，呼籲所有愛國者要支持特區政府依法施政。至於如何支持，李慧琼表示，除了表達支持，夏希望不同領袖可思考自身角色，例如如何以實際行動在目前的新局面貢獻力量，讓市民有幸福感，不斷提升施政。吳秋北指，現在是「愛國者治港」，但這個局面是來之不易，因此社會要珍惜。他說，夏很關注要加強香港對國家安全的警惕，包括警惕外部勢力對香港的滲透及顛覆等。唐英年說，夏寶龍呼籲建制派要團結一致，因團結就是力量，亦能使特區政府施政更有效率，「呢一點我哋大家係好受落嘅，對我哋係一個鼓勵嚟嘅」。籲建制派要團結一致盧文端在下午6點提早離開，他透露，會面期間夏寶龍主要聆聽，有13名與會者發言，形容「個個都好有代表性」，提及許多民生議題。他指，中央設定新港澳架構後，即派夏寶龍訪港，證明中央需要高度準確掌握香港實際情形，才可吸取經驗。盧形容夏很務實，做過省委書記，令他作風雷厲風行，「好貼地氣」，相信6天訪問後，他會向中央匯報，使中央可以加強解決香港民生問題。夏寶龍昨午約2時到終審法院。律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能在場迎接。夏逗留約兩小時後離開，並在車上與傳媒揮手。夏其後轉往律政中心，與律師會會面。香港律師會會長陳澤銘表示，他和3位副會長與夏寶龍見面，由於屬閉門會議，不便公開詳情。