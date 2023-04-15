夏寶龍與特首飲早茶 提劉邦《大風歌》

國務院港澳辦主任夏寶龍昨早「落區」與行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等官員飲早茶，期間與市民「搭枱」交談，他又到深水埗社區中心探望長者。有立法會議員透露，夏於飲茶時引用漢高祖劉邦《大風歌》，「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方」，供在場愛國治港者細味。據悉，他亦轉達國家主席習近平、國務院副總理丁薛祥對香港的問候。

籲細味「安得猛士兮守四方」



據悉，在訪港首日，夏寶龍會面中轉達習近平及丁薛祥對香港的問候，間接證實丁薛祥主管港澳事務。他昨早在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄陪同下，8時許乘車抵達九龍灣宏天廣場一間酒樓飲早茶，途中於車上向傳媒揮手。民政及青年事務局局長麥美娟一早在酒樓外迎接。酒樓擺放十多張枱，有近百人在場。據悉，夏寶龍席間表示想多些互動，即場要求「搭枱」，跟更多地區人士、街坊一同飲茶，逗留逾一小時，他離開時再向傳媒揮手。



有份飲茶的立法會議員鄧家彪透露，夏寶龍與三位觀塘地區人士交談，引用漢高祖劉邦所作《大風歌》的句子：「大風起兮雲飛揚，威加海內兮歸故鄉，安得猛士兮守四方」，供在場一眾愛國治港者細味，強調應思考「掃平天下後如何守住四方」。



翻查資料，劉邦擊破敵軍歸長安時，途經故鄉沛縣，特邀父老鄉親飲酒時曾高歌《大風歌》，表達他維護天下統一的豪情壯志。



鄧又引述夏指，區議會改革要符合「愛國者治港」要求，並在席間鼓勵2019年區議會選舉落選的地區人士，形容當時參選是一個很好的鍛煉。此外，夏指喜歡「關愛隊」中「關愛」兩字，欣賞隊員「拼搏」、「不問回報」。



夏寶龍其後到非政府機構鄰舍輔導會轄下深水埗康齡社區服務中心，了解基層醫療設施，逗留約半小時，離開時向長者會員組成的交通安全隊致謝。中心表示，夏分別與八名長者義工交流，其中義工黃婆婆形容夏非常親切、和藹、風趣，「我比佢（夏寶龍）大十多年，佢仲稱我做大姐O添。」