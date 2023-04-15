新世界 新創建 攜手同創新未來

新世界發展成立50多年來，一直積極參與城市建設，為市民帶來更美好生活。集團近年提倡「創造共享價值」的企業精神，把商業發展與社會需要連結起來，在拓展業務的同時，為社會上不同持份者創造共享價值，與社會同創共贏，着力協助改善社區經濟與環境問題。新世界發展多年來堅持建設城市的使命，在香港積極推動農地的發展，參與建設「北部都會區」，促進地區經濟發展，帶動市民生活，同時改善環境。集團訂立了「2030可持續發展願景」，重點關注環保、健康、智能及關愛四大領域。此外，新創建作為新世界發展旗下的多元產業上市旗艦，在過去20年致力秉持為持份者創造價值和服務社區的初衷。新創建更在2022年財政年度更新企業願景、使命與核心價值，加強對持份者的承諾，進一步把環境、社會及管治的考慮注入日常營運及投資決策當中。配合完善城市發展布局 推動香港經濟新世界發展積極配合國家和香港的發展布局。國家在《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成「國際航空樞紐」，新世界早着先機，投資200億港元在位於香港國際機場的「航天城」發展11 SKIES。11 SKIES勢將成為全港最大型的一站式零售娛樂商業新地標，不但會成為粵港澳大灣區旅客來港的第一站，亦是香港經貿對準大灣區的「橋頭堡」，對開拓香港經濟新引擎有關鍵作用。11 SKIES亦會成為香港國際機場的重要組成部分，聯同第三條跑道、無人駕駛運輸系統等新設備，協助香港國際機場從「城市機場」走向「機場城市」。提升香港軟實力 活化皇都戲院 建立文化綠洲文化創意產業是推動香港經濟結構多元化的重要方向，新世界發展在2020年宣佈保育位於北角的皇都戲院，並會聯同國際及本地精英建築保育團隊，盡力保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌，包括俗稱「飛拱」的桁架結構。同時，集團亦積極收集戲院文物及口述歷史，致力重現皇都戲院在上世紀50年代的輝煌，建構一個演藝文化的全新地標，以及能夠啟發下一代的「文化綠洲」。創造共享價值 創立非牟利房社企新世界一直關注香港房屋及土地供應問題，提倡以創新大膽的新模式回饋社會，因此在2021年成立「新世界建好生活」房社企，並倡議發展全港首個非牟利的私人資助房屋項目，以不牟利形式出售質素及呎數兼備的可負擔房屋；並提倡創立「漸進式供款」按揭，以解決年輕家庭缺乏大額首期、置業初期供款吃力的問題，協助年輕家庭較易完成置業夢。新創建：業務發展注入可持續發展元素可持續發展亦是新創建集團的重心，隨着業務擴展，新創建近年積極把可持續發展元素融入日常營運和業務發展當中，例如建築業務在採用「組裝合成」建築法（MiC）具備豐富經驗，幫助紓緩本地建造業當前面對的一些挑戰。另一方面，為了應對氣候變化，新創建亦參考了氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）建議，把氣候變化因素納入企業風險管理框架之中。