蔡若蓮與學生同舞雙節棍 籲守護國安

教育局局長蔡若蓮（圖）昨出席1項全民國家安全教育日推廣活動，她向在場學生表示，國家安全要守護，並呼籲他們做1個正向健康的年輕人，未來對於國家和香港發展，要有承擔及貢獻。



數十名中小學生及長者參與活動，在西九藝術公園草地上耍雙節棍表演。保安局局長鄧炳強和議員周浩鼎亦有參與。



周浩鼎指出，活動介紹雙節棍相傳於戰國時代已被用作守城工具，今次耍雙節棍，寓意守護國家安全，期盼透過長幼共同參與，一起把守護國家安全理念，做到薪火相傳。