裸男「跳樓」走佬短片網上熱傳

網上流傳1條僅長6秒的影片，1名全身赤裸但有穿鞋的男子（圖），蹲在1樓簷篷邊小心翼翼扶住附近的電線桿，一躍而下，屁股着地後馬上起身大暴走。



影片引來大批網民回應，打趣「冇褲着唔緊要，最緊要有着鞋」、「睇見都覺得好痛」。亦有網民認得影片現場疑為澳門，稱「睇車牌似係我哋澳門祐漢生果街」，笑稱事主可能「搵鳳姐」突遇警察上門，嚇至「裸奔都要走」。

