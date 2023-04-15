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新一期消費券明發放 政府：留意八達通儲值上限

2023-04-15 列印
■新一期3000元電子消費券將於明日發放。
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新一期3000元電子消費券將於明日發放，當日亦是政府公共交通津貼領取日，政府提醒，由於八達通有儲值上限，市民當日一次拍卡，未必能全數領取消費券。

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成說，每張八達通的儲值限額現時為3000元，例如市民的八達通卡沒有錢，當日拍卡先會先領取交通津貼200元，餘下2800元的餘額，會領取2800元消費券。待市民花費200元後，他們就可到任何一個八達通補貼站、服務站或指定店舖拍卡，領取剩餘的200元消費券。
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