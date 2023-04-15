女冰歷史性奪金 隊員：參賽10年不容易

香港女子冰球隊歷史性於世界錦標賽3A組奪得金牌，副隊長郭凱琪、隊員陳沛穎及領隊關婉儀（見圖）昨分享出賽感想，港隊作賽10年，最初打世錦賽「場場輸」，甚至於2017年以46：0落敗給日本，對今次港隊歷史性奪冠感激動。



就外界有人質疑冰球比賽級別不高，郭凱琪說知道自己非世界第一，但見證一群女生用10年打出成績是很感動；陳沛穎亦說運動員無可能一步登天，外界應着重隊員進步與否。對於球員要自費作賽，關婉儀指女子冰球隊沒有贊助，康文署只資助9成費用；下星期亦向港協暨奧委會提交國歌事件報告。