「不要覺得反對就是民主」 夏寶龍晤立會議員：民主可以協商

■梁君彥（右三）等講述夏寶龍與立法會議員會面情況。

國務院港澳辦主任夏寶龍昨天展開在香港第四日的考察行程，早上他與立法會議員會面。據悉，夏寶龍會上提到，民主不一定是「一人一票」、「不要覺得反對就是民主」，民主可以是「協商」，其中內地就是例子，最重要是找一條對人民最有益的路。夏寶龍昨早10時半乘專車抵達立法會大樓，他在車上與傳媒揮手。在行政長官李家超、中聯辦主任鄭雁雄等人陪同下，他與立法會議員會面，並出席午宴，逗留3個多小時後離開。據悉，夏寶龍會上提到，他首次到立法會，形容有中央官員與議員對話，是「歷史性」的。他指，立法會要與政府達致良政善治，不要像過往那樣「拉布」、「搶眼球」，又強調民主發展要有質素，不一定是「一人一票」，因西方民主制度亦有自身問題。找一條對人民最有益的路消息指，夏寶龍向議員指「不要覺得反對就是民主」，民主可以是「協商」，其中內地就是一個例子，最重要是找一條對人民最有益的路。他叮囑，香港不能再蹉跎歲月，過去幾年立法會的混亂局面，永遠不要再發生，希望議員團結一致，為市民謀福祉。消息指，這次會面，先由梁君彥作歡迎辭，民建聯主席李慧琼、「建制派班長」廖長江、新民黨主席葉劉淑儀、經民聯議員盧偉國、工聯會議員黃國等人先後發言。梁君彥會後向傳媒說，夏寶龍滿意今屆立法會的工作，並鼓勵議員在行政主導下，繼續為市民謀福祉，會議未提及《基本法》23條或輸入外勞等問題。被問及夏寶龍有否在會上提到「不要覺得反對就是民主」，梁君彥回應指，不會引述夏寶龍講話，但強調「愛國者治港」下，立法會要發揮「優質民主」，支持政府施政，但議員「並非幫行政長官打工」。李慧琼指，夏寶龍會上提到，自從負責港澳事務後，一直希望到立法會，這反映中央對立法會的關懷。葉劉淑儀則指，如在以前安排中央官員到立法會，相信一定「舉步為艱」，今次會面屬「歷史性交流」，是「撥亂反正的里程碑」。據悉，5名議員發言後，部份議員舉手希望發言，實政圓桌議員田北辰被選中，成為發言第6人。田透露，當時向夏寶龍詢問，互聯網不實資訊如影響國家安全，應如何處理。他形容當時會面氣氛良好，「有啲笑有啲拍手。」新思維議員狄志遠則坦言，他在發問環節舉手，但沒被選中，對此感到可惜及遺憾。選委界議員江玉歡表示，自己因病缺席而感到可惜，強調夏寶龍一直很開明，並曾指議會需要「五光十色」，強調夏的說法，不代表不能提出批評，反而是提出批評，議會才能進步。外籍男展示英文標語另一方面，昨天立法會保安明顯加強。夏寶龍到場前，一名外籍男子企圖在立法會門外，展示英文標語「解放皇后大道中」，隨即被便衣警帶至龍和道附近的示威區。