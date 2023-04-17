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陳茂波：消費券首期提振經濟0.6%

2023-04-17 列印
■陳茂波於深水埗食肆，為市民送餐及交流。
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財政司司長陳茂波指，消費券首期將會為市場注入200億元，相當於本港單月零售額約6成，可對經濟發揮0.6%提振作用。他期望商戶提供更多優惠，讓市民一同撐起經濟。

陳茂波昨早「落區」宣傳消費券及「開心香港」活動，到深水涉「公和荳品廠」，着上侍應裝束，走進廚房，嘗試煎豆腐及剪腸粉，又用消費券請客人食煎釀豆腐、燒賣及飲豆漿。

隨著全面通關，及社交距離措施取消，陳茂波指，今年首兩個月消費增長17%，預料3月份消費持續強勁，旅客亦隨著航空運力恢復而重臨，本港首季經濟會有溫和增幅，第二季情況會更好。
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