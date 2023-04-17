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過渡屋「順庭居」接受申請

2023-04-17 列印
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基督教家庭服務中心旗下首個社會房屋項目長沙灣「順庭居」（見圖），開始接受申請，料最快6月可入伙。項目鄰近荔枝角港鐵站，設有132個單位，可住1人至5人，單位實用面積介乎99至248平方呎，月租2300元至5500元不等，租期為2年。

所有單位均設浴室、洗手間、煮食空間、電熱水爐等，已輪候公屋3年或以上，或有真正住屋需要者可申請。
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