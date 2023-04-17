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電單車慈善籌款遊行 警員領行

2023-04-17 列印
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有車主組織獲發不反對通知書，昨早舉辦電單車慈善籌款遊行，共60名電單車車手參與（見圖）。車手在屯門藍地集合，經屯門赤鱲角隧道公路駛往昂坪廣場，按警方要求分6組出發，每組最多10架電單車，由一位身穿反光背心的組長及交通警員帶領。

根據發出的不反對通知書，參加者須遵守禁蒙面法。
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