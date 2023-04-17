周大福傳承百年工藝 開創璀璨新里程

於1929年成立的周大福以經營珠寶首飾起家，至今已營運接近一個世紀。90多年來與香港一同渡過了無數時代變遷。迄今為止，集團共有逾7,000家分店遍及中國、日本、韓國、東南亞、美國和加拿大等。周大福持續以華夏千年的傳統文化為基石，以珠寶首飾為依托，進一步邁向世界舞台，開創下一個百年新里程。



屢創業界先河 傳承深厚傳統

周大福在香港發跡期間，曾開創多個先河，為本港珠寶業發展史掀開新篇章。早在70年代，周大福首創推出999.9黃金首飾，不但為集團帶來了良好信譽，同時也被香港同業廣為採用。另一重要的業界先河，莫過於周大福於90年代推行珠寶首飾「一口價」政策，讓消費者以合理的定價購買珠寶首飾，保障了他們的利益。「一口價」不僅被業內商家所仿效，而且在房地產、銷售、百貨業中也經常出現。

此外，一直以來，周大福傳承深厚傳統，抱着持續創新的精神，致力將傳統工藝結合現代元素，緊貼顧客日新月異的要求，打造出有內涵又具潮流感的產品，獲得廣大消費者的鍾愛和肯定。例如周大福傳承系列將傳統工藝和文化結合嶄新的現代美學，掀起國潮熱；另外周大福婚嫁系列的金飾結合傳統鑄模及嶄新3D噴蠟技術，令首飾更輕巧精緻，不失時尚。



與香港共成長

回顧過去，周大福一直與香港共同經歷各個時代發展。集團在1939年於香港中環開設首間店舖後，隨後香港進入工業發展、經濟騰飛的年代，周大福的分行數量和營業額亦直線飇升。集團更早於90年代已迎來電腦化的契機，藉着存庫管理電子化，持續優化管理。周大福很榮幸能與香港一同成長，創造出一浪接一浪的黃金歲月。

踏入2023年，持續三年的疫情終於告一段落。展望將來，周大福承諾會繼續與時並進，時刻保持最高警覺以便更靈活捕捉市場先機，與香港並肩同行。

周大福店舖的昔日樣貌

六、七十年代，店員使用厘躉桿秤來秤金

▲ 周大福董事總經理黃紹基表示：「周大福不僅傳承了優秀的工藝傳統，而且在藝術造詣和製作技術上不斷創新，以獨特的工藝引領珠寶的新潮流。」