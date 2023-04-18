鄭雁雄：外語照講 洋名照叫 夏寶龍：「一國兩制」可超越50年

■李家超等陪同夏寶龍登上「東方之珠」觀光船，欣賞維港兩岸景色。

■中聯辦主任鄭雁雄在「聯通世界的香港——新機遇、新未來」國際論壇以視像致辭。

國務院港澳辦主任夏寶龍昨日展開在港的第五天考察行程，早上到政府總部與商會代表會面，其後到訪港交所、國際金融中心、科學園及科技大學，晚上坐船夜遊維港。有商會代表透露，夏寶龍提到「『一國兩制』50年不變是可以超越」，加上《香港國安法》和持續改革開放，香港未來將有很多機遇。中聯辦主任鄭雁雄在另一個活動上發言，強調香港要保持東西文化薈萃特色，「馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫」。夏寶龍昨早約9時在政府總部與約30名本地及外國商會人士會面一小時，行政長官李家超、商務及經濟發展局局長丘應樺等到場陪同。中華總商會會長蔡冠深、廠商會會長史立德、廠商會副會長黃家和等人出席。黃家和會後說，夏寶龍十分關注中小企發展，希望了解香港營商狀況。他提及「『一國兩制』50年不變是可以超越」，加上有《香港國安法》和持續改革開放，將為香港帶來很多機遇，對繁榮穩定起很大作用。史立德指，夏強調香港要安全穩定，只要用好《基本法》，會比以往更自由。其後，夏寶龍在財政司司長陳茂波陪同下轉到港交所參觀，又到國際金融中心與財金界午宴。港交所主席史美倫向夏寶龍介紹近年的主要戰略和發展。期間夏在香港金融大會堂會見多位港交所高級管理層和畢業培訓生，並參觀金融博物館。參觀港交所科學園夜遊維港夏寶龍下午到科學園參觀，在李家超與創新科技及工業局局長孫東陪同下，先後考察科學園應用科技研究院及一間實驗室，並與香港科學園主席查毅超、中大校長段崇智、教大校長張仁良等人舉行座談會，逗留約兩小時後，乘座駕前往科技大學與師生會面，並參觀科大的空氣動力學等實驗室。孫東表示，夏造訪科技園一個實驗室時，親自操作機械人，對機械人讚不絕口。在聽取意見後，夏對香港科技發展感鼓舞，期望能努力加速建立香港國際科技中心。夏晚上7時到中環碼頭，登上「東方之珠」觀光船，欣賞維港兩岸景色。李家超及多名司局長到場陪同，海面有水警戒備。被問及如何解讀「50年不變是可以超越」，全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，「一國兩制」不能靜態理解，因「甚麼都不變有違科學精神」，強調在初心不變的基礎上，「一國兩制」的具體內容可向有利國家與香港的方向變革。鄭：港保持東西薈萃特色鄭雁雄在「聯通世界的香港——新機遇、新未來」國際論壇視像致辭時表示，香港作為國際金融中心有諸多優勢，能為人民幣國際化發揮更大作用，而香港的文化包容，最有利聚集世界人才，形容要保持東西文化薈萃特色，「馬照跑、舞照跳、股照炒、外語照講、洋名照叫」，走好國際化道路，未來香港必定商機澎湃。此外，勞聯早前向警方申請在4月29日舉行五一遊行，由於工友擔心活動被騎劫，加上報名人數不理想，勞聯主席、立法會議員林振昇昨天撤回申請。