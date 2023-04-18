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超市貨品7成半加價 罐頭加3成

2023-04-18 列印
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消委會公佈2022年度超市價格調查，共260項貨品的總平均售價，較2021年上升2.1%，高於同期通脹1.9%，是自2013年以來錄得最大升幅。不少市民疫情期間都會儲備罐頭，消委會發現各類罐頭食品，4年間平均加幅逾三成。

近七成半貨品都有加價，牛油、茶包及芝士3類貨品升幅最大，分別加價逾10%。升幅第4高的食油組別，平均售價已連升3年，去年升幅逾10%。

至於平均售價錄得最大跌幅的貨品組別為葡萄酒，平均售價減少5.1%。調查結果反映市民購買糧油雜貨等生活必需品成本增加，消費者亦應貨比三家。
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