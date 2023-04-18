印度新冠變種病毒 港錄7宗XBB.1.16陽性

印度出現Omicron新變種病毒XBB.1.16分支Arcturus「大角星」，兒童患者可能會眼角膜發炎，發燒度數較高。衞生防護中心表示，截至昨日共錄得7個XBB.1.16陽性檢測樣本。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌（圖）表示，本港未見引致大型爆發，亦看不到死亡及重症個案急升。現時的新冠口服藥仍有效，曾感染或已接種新冠疫苗人士，體內的T細胞反應仍有助應對。



「大角星」於今年1月底首先在印度出現，至今在29個國家、地區都有個案。許樹昌指，本港有數個「大角星」個案，估計為輸入個案。該變種傳播性較高，但嚴重性沒增加。他提醒家長，子女有眼角膜發炎、紅眼症、痛等情況，便要求醫。



另外，本港新增196宗陽性個案，與新冠有關死亡個案再多3宗。