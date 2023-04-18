兩賊扮交收聲東擊西 扔膠牌擾亂掠名錶逃走

一名40歲男子早前在網上放售價值約15萬元的勞力士名錶，其後一男子聯絡他想購買，兩人相約於九龍城廣場見面交收。至前日下午6時許，事主與對方見面，取出勞力士錶讓對方檢查，此時另一男子突然出現，向兩人扔了一個「小心地滑」膠牌後，離開現場，混亂間「假買家」掠走勞力士錶逃去。



事主報警求助，警方到場調查，相信兩名賊人採取聲東擊西手法，其中一人假扮買家，另一同黨扔膠牌分散受害人注意，「假買家」則趁機掠走勞力士錶。警方正通緝兩名賊人。